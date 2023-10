Wichtige Heimspiele für den VC Baustetten

Zwei aktive Volleyballteams des VC Baustetten müssen sich am kommenden Wochenende vor heimischer Kulisse beweisen. Andere VCB-Mannschaften sind auswärts gefordert.

Die erste Damenmannschaft ist am Samstag, 4. November, beim SV Pfrondorf zu Gast. Um die Tabellenführung zu halten, muss der VCB drei weitere Punkte mit nach Hause bringen. Aktuell befindet sich der SV Pfrondorf mit einem Sieg und einer Niederlage auf dem fünften Tabellenplatz. In den vergangenen zwei Jahren taten sich die Baustetterinnen in Pfrondorf immer schwer und konnten nicht gewinnen, nun soll es anders laufen. Spielbeginn ist um 16 Uhr.

Die dritte Damenmannschaft bestreitet ihr erstes Heimspiel. Zu Gast sind die Mannschaften der VSG Illertal 2 und der SG BEMA. Aktuell sind die Damen 3 auf dem vierten Tabellenplatz, da das erste Spiel gegen den TSV Laupheim 2 im Nachhinein mit 3:0 für den VCB gewertet wurde. Die VSG Illertal 2 punktete in dieser Saison noch nicht, der VCB will sich daher auf jeden Fall einen Sieg erspielen. Die SG Bema ist hingegen bislang ungeschlagen auf dem zweiten Platz, nichtsdestotrotz wollen sich die Baustetterinnen auch hier beweisen und dem Gegner das Spiel schwer machen. Los geht es um 14 Uhr in der Turnhalle Baustetten.

Ebenfalls ist die erste Herrenmannschaft am Samstag gegen den SV Gebrazhofen gefragt. Zwar gewannen die Gastgeber bislang noch kein Spiel, dennoch sind sie nicht zu unterschätzen. Verletzungsbedingt ist der Kader des VCB ohnehin ein wenig geschwächt. Auf jeden Fall wollen sie ihren dritten Tabellenplatz verteidigen und dafür alles geben. Spielbeginn ist um 15 Uhr.

Am Sonntag, 5. November, steht bereits das nächste Heimspiel an, hier empfangen die Damen 2 die VSG Illertal und den SV Eglofs 2. Nach dem Sieg am vergangenen Spieltag wollen sie an diese Leistung anknüpfen und das Tabellenmittelfeld halten. Aktuell ist die VSG Illteral sieglos auf dem letzten Tabellenplatz, hier sollen auf jeden Fall drei Punkte her. Gegen den SV Eglofs 2 wird das etwas schwieriger. Mit drei Siegen aus drei Spielen wird das eine harte Nuss, aber nicht unmöglich. Los geht es in der Turnhalle Baustetten um 14 Uhr.

Abschließend ist die zweite Herrenmannschaft beim SV Unlingen 2 zu Gast. Die Herren 2 sind fest entschlossen, in diesem Spieltag wieder zu punkten und ihr Können zu zeigen. Spielbeginn ist um 12 Uhr.