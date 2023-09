Vorbereitungsturniere des VC Baustetten

Der Volleyballclub Baustetten richtet am Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, Vorbereitungsturniere für die Herren– und Damenmannschaften aus. Am Samstag starten die Herrenmannschaften um 9.30 Uhr. Die Spiele werden sowohl in der Herrenmahd–, als auch in der neuen Mehrzweckhalle stattfinden. In der Leistungsklasse Bezirksklasse/Bezirksliga sind sieben Mannschaften gemeldet, darunter auch die zweite Herrenmannschaft des VCB, die in diesem Jahr zum ersten Mal als aktive Mannschaft an den Start geht.

Am Sonntag nehmen insgesamt 16 Damenmannschaften am Turnier teil. Zehn davon spielen in der Leistungsklasse Bezirksklasse/Bezirksliga in der auch die zweite und dritte Damenmannschaft des VCB vertreten ist. Ebenfalls sind Teams aus Ulm und Ochsenhausen/Biberach vertreten. Die Spiele finden in der Rottum–, Herrenmahd– und neuen Mehrzweckhalle statt. Spielbeginn ist ebenfalls um 9.30 Uhr.