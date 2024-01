VCB-Herren laden zum Heimspieltag ein

(nare) Nicht nur für die Baustetter Volleyball-Herren stehen am kommenden Wochenende wichtige Spiele an, sondern auch für die Damenmannschaften.

Am Samstag bestreitet der immer noch verletzungsbedingt dezimierte Kader der Herren 1 sein vorletztes Heimspiel. Zu Gast sind die Mannschaften vom SV Gebrazhofen und der SG Volley Neckar-Teck 2. Der VCB befindet sich immer noch auf dem zweiten Tabellenplatz und geht somit als klarer Favorit in die Partien. Der SV Gebrazhofen steht aktuell auf dem vorletzten Platz und die SG Volley Neckar-Teck 2 im Mittelfeld. Zwei Siege wären extrem wichtig im Kampf um den Aufstieg. Spielbeginn ist um 15 Uhr in der neuen Mehrzweckhalle Laupheim.

Die zweite Damenmannschaft gastiert ebenfalls am Samstag bei der VSG Illertal, die sich aktuell mit nur einem Punkt weniger auf dem sechsten Platz befinden. Da es für die Damen 2 um den Klassenerhalt geht, wäre ein Sieg enorm wichtig um den Vorsprung auszubauen.

Die Damen 1 sind am Sonntag zu Gast beim SC Weiler/Fils. Wenn man sich die Tabelle und das Hinspiel anschaut, dürfte der VCB die Oberhand haben, jedoch sind die Gastgeber nicht zu unterschätzen, wie man am vergangenen Spieltag in Ochsenhausen sehen konnte.

Zu guter Letzt müssen sich die Damen 3 nach der 1:3 Niederlage gegen den TSV Laupheim am Sonntag gegen die VSG Illertal 2 beweisen. Tabellarisch liegen auch hier die Baustetterinnen vorn. Für sie heißt es in dem Fall: endlich wieder punkten.