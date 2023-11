Baustetten

VCB-Damen 1 führen weiter die Tabelle an

Baustetten / Lesedauer: 4 min

Weiter an der Verbandsliga-Spitze: Baustettens Volleyballerinnen nach ihrem Sieg beim SV Pfrondorf mit (von hinten links nach vorn rechts) Teresa Gäbele, Carola Stiglmeier, Alexandra, Lörinc, Sabrina Kammerer, Claudia Schulz, Nicole Beulig, Vanessa Sontheimer, Julia Kögel, Jessica Natterer, Nathalie Reh. (Foto: privat )

Die erste Damenmannschaft des VC Baustetten führt weiter die Tabelle der Verbandsliga, Staffel 2, an. In ihrem Spiel am vergangenen Wochenende drehten die VCB-Volleyballerinnen drei Sätze am Ende zu ihren Gunsten.

Veröffentlicht: 08.11.2023, 10:19 Von: Nathalie Reh