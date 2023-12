VC Baustetten mit überzeugender Leistung

Wie bereits erwähnt hatten die Herren 1 am vergangenen Samstag einen weiten Weg bis nach Baiersbronn zu der SG Black Forest Volleys. Mit nur sieben Spielern sind sie krankheits- und verletzungsbedingt angereist und kamen trotzdem ganz stark ins Spiel. Druckvolle Aufschläge verhinderten den Spielaufbau auf der gegnerischen Seite. Mit 25:18 und 25:16 ging es in den dritten Satz. Beim Spielstand von 18:8 schien alles so gut wie eingetütet zu sein, doch dann brach der VCB gnadenlos ein. Es gelang ihnen nicht, den Ball auf den Boden zu bekommen. Die Gastgeber kamen dadurch natürlich besser ins Spiel und dominierten von dort an. Mit 22:25 und 23:25 mussten die Herren 1 in den tie break. Auch hier lieferten sie sich ein hin und her mit dem besseren Ende für den VCB (15:13). Damit sind sie zwar nicht mehr an der Spitze der Tabelle, jedoch auf einem sehr guten zweiten Platz. Am kommenden Montag empfangen sie dann noch vor heimischer Kulisse den VfB Ulm im Pokal. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr in der neuen Mehrzweckhalle in Laupheim.

Nicht ganz so gut lief es vergangenen Samstag bei der zweiten Damenmannschaft. Gegen den Tabellenführer SV Hauerz würde es nicht leicht werden, das war klar. Anfangs haben die Baustetterinnen aber noch sehr viel Druck gemacht, mit dem die Gäste nicht klargekommen sind. Nichtsdestotrotz hatten sie sich irgendwann reingespielt und es kam zu großen Problemen im Spielaufbau der Damen 2. Insgesamt waren es auch viele Eigenfehler die ihnen das Leben schwer gemacht haben. Mit 0:3 ging das Spiel an die Gäste (20:25, 13:25, 14:25). Im zweiten Spiel gegen die TG Bad Waldsee 2 lief das dann schon besser. In einem hart umkämpften Spiel über fünf Sätze war es ein hin und her, in dem sich keine Punkte geschenkt wurden. Es fehlt den Baustetterinnen immer wieder die letzte Konstanz um ein Spiel zu gewinnen. Die Gäste gewannen am Ende, wenn auch sehr knapp, mit 14:16.

Beim Tabellenvorletzten SG MADS Ostalb ließ sich die erste Damenmannschaft vergangenen Sonntag nicht die Butter vom Brot nehmen. Von Anfang an waren sie die bessere Mannschaft. In Spielen wie diesen ist es oft nicht leicht, konstant seine Leistung abzurufen, da man sich gerne „dem gegnerischen Spiel anpasst“. Nicht aber in dieser Partie, denn es gelang ihnen sehr deutlich zu machen, warum sie an der Tabellenspitze sind. Egal ob in der Annahme, der Abwehr oder am Netz waren sie voll da und überlegen. Mit 3:0 (25:17, 25:12, 25:20) ging es nach etwas mehr als einer Stunde wieder nach Hause, mit dem Fokus auf das letzte Heimspiel der Hinrunde in zwei Wochen.