VC Baustetten ist Sieger des Spitzenspiels

In einem emotional hitzigen Spiel konnte sich die erste Herrenmannschaft als Sieger krönen. Zu Gast waren sie beim SG SSC Tübingen/Rottenburg 3, dem Tabellenzweiten.

Gleich im ersten Satz hat man gesehen, dass sich beide Mannschaften auf Augenhöhe begegneten. Die Baustetter hatten jedoch am Ende eine kurze Schwächephase, die die Gastgeber direkt zu ihren Gunsten nutzten und den Satz mit 21:25 für sich entschieden. Trotzdem war sich der VCB sicher, dass es hier noch was zu holen gibt. Das bewiesen sie im zweiten Satz direkt. Eine enorm gute Abwehrleistung ermöglichte ihnen einen nahezu perfekten Spielaufbau, was zum Satzausgleich mit 25:20 führte. In Satz drei gerieten die Herren in der Mitte des Satzes in Rückstand, welcher glücklicherweise gegen Ende wieder aufgeholt werden konnte und auch dieser Satz mit 25:23 an den VCB ging.

Die Gastgeber wussten, dass sie den vierten Satz gewinnen müssen um noch punkten zu können. Dementsprechend schwer haben sie es den Baustettern gemacht. Trotz allem ließen die sich davon nicht beeindrucken und spielten ihr Spiel solide weiter. Nach einer hart umkämpften Schlussphase hieß es am Ende 27:25 für den VC Baustetten, die somit drei Punkte auf ihr Konto verbuchen konnten.

Vize-Bezirksmeisterinnen wurden die Baustetter U18-Damen vergangenen Sonntag. Sowohl in der Gruppenphase als auch im Halbfinale konnten sie sich in allen Spielen mit 2:0 Sätzen gegen Mannschaften wie die TG Biberach 2 und die TG Bad Waldsee 2 durchsetzen. Erst im Finale gegen VfB Ulm mussten sie sich schließlich geschlagen geben. Trainer Ekkehard Bischof ist sehr zufrieden mit seinem Team.