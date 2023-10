Baustetten

Theatergruppe „Vorhanglupfer“ laden ein zum Bühnenspaß mit „echtem“ Geist

Baustetten

Die Theatergruppe „Vorhanglupfer“ gruselt und freut sich zugleich: Bald feiern die Akteure Premiere mit dem Stück „Von allen Geistern verlassen“ – und das inklusive Gespenst. (Foto: Barbara Braig )

Am 21. Oktober feiert die Theatergruppe in der Mehrzweckhalle Baustetten Premiere. Darum geht es in dem neuen Stück.

Veröffentlicht: 05.10.2023, 11:50 Von: Barbara Braig