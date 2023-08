SV Baustetten besiegt Wacker Biberach hoch

Der SV Baustetten hat sich in der Fußball–Bezirksliga Riß am Donnerstagabend im vorgezogenen Spiel des zweiten Spieltags mit einem überzeugenden 5:0 (2:0)-Sieg gegen Wacker Biberach durchgesetzt und steht zumindest für einen Tag an der Tabellenspitze. Die Heimelf spielte über 90 Minuten intensives Pressing, das den nicht einmal enttäuschenden Gast aus der Kreisstadt oft vor Probleme stellte. Auf Querpass von Cedric Welz netzte Maximilian Netzer (20.) zum 1:0 ein. Ein Rückraumschuss von Tom Maier (30.) fand vom Pfosten und Rücken des Gästekeepers den Weg zum 2:0. Cedric Welz (62.) nutzte den an ihm verwirkten Elfer zum 3:0. Auf den Freistoß von Marcel Schwarzmann traf Philipp Birk–Braun (88.) per Kopf zum 4:0, Cedric Welz (90.) nach Alleingang zum 5:0.