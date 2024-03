Letztes Heimspiel für die VCB-Damen steht an

Am kommenden Wochenende ist der vorletzte Spieltag für die aktiven Mannschaften des VC Baustetten. Am Samstag, 9. März, starten die Damen 2 im Heimspiel gegen den VfB Friedrichshafen und den SV Hauerz 2. Der VfB befindet sich nur einen Platz vor dem VCB und der SV Hauerz 2 ist bislang ohne Punkte auf dem letzten Platz. Um noch Chancen auf den Klassenerhalt zu haben, muss der VCB beide Spiele gewinnen. Los geht es um 15 Uhr in der neuen Mehrzweckhalle in Laupheim.

Auch die erste Herrenmannschaft ist am Samstag gefragt, für sie geht es auswärts gegen die TG Bad Waldsee 2. Noch ist alles drin, den Meistertitel zu holen, sofern sie aus diesem Spiel als Sieger hervorgehen.

Am Sonntag, 10. März, erwartet die Damen 1 nochmal ein harter Brocken. Beide Mannschaften der SG Mads Ostalb sind zu Gast. Zuerst geht es gegen die zweite Mannschaft, die sich aktuell auf dem ersten Tabellenplatz befindet. Um doch noch ein Wörtchen im Kampf um die Meisterschaft mitzureden, muss auch hier der VCB beide Spiele für sich entscheiden. Das zweite Spiel gegen Mads Ostalb 1 könnte ebenso spannend werden, auch wenn die sich momentan auf dem vorletzten Platz befinden. Spielbeginn ist um 14 Uhr, ebenfalls in der neuen Mehrzweckhalle in Laupheim.

Die dritte Damenmannschaft gastiert bei der dritten Mannschaft des SSV Ulm 1846. Auch hier will sich das Team mal wieder mit einem Sieg belohnen. Zuletzt sind die Herren 2 gefragt. Für sie geht es zum TV Winterlingen, gegen die sie das Hinspiel für sich entscheiden konnten.