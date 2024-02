Knapper Sieg im Spitzenspiel

Nicht ganz zufrieden war die erste Damenmannschaft nach ihrem Heimspiel vergangenen Sonntag. Im ersten Spiel mussten sie gegen das junge Team des FV Tübinger Modell 2 ran. Die Gäste stehen auf dem sechsten Tabellenplatz, was man aber nicht meinen konnte. Gleich im ersten Satz machten sie den Baustetterinnen mit ihrem großen Block Probleme. Satz eins ging mit 21:25 an den FV. Im zweiten Satz konnten sich die Gastgeberinnen besser auf den Block einstellen, auch die Abwehr war jetzt besser und führte zum recht deutlichen Satzgewinn mit 25:16. Im dritten und vierten Satz war dann leider nichts mehr zu holen. Was die Gäste extrem gut machten, nämlich abwehren was nur irgendwie möglich war, verpasste der VCB (20:25, 22:25). Sie mussten sich am Ende mit 1:3 geschlagen geben.

Der Fokus lag nun ganz auf dem Spitzenspiel gegen den SV Pfrondorf. Sehr konzentriert starteten die Baustetterinnen ins Spiel. Es war ein Hin und Her. Mal zogen die Gäste ein paar Punkte weg, dann hatte der VCB wieder seine Punktephase. Satz eins ging ganz knapp mit 26:24 nach Baustetten. Im zweiten Satz war jeder Ballwechsel wieder hart umkämpft. Wieder mit dem besseren Ende für den VCB, die den Satz mit 25:22 für sich entschieden. Im dritten Satz starteten die Damen 1 beim Punktestand vom 3:11 eine Aufholjagd und konnten gegen Ende des Satzes ausgleichen. Es stand nun 23:23, als sich Zuspielerin Jessica Natterer verletzte und nicht mehr weiterspielen konnte. Am Ende waren es die Gäste, die das nutzten und mit 25:27 gewannen. Diese Unruhe war auch noch im vierten Satz zu spüren.Wieder gerieten die VCB-Damen in Rückstand. Dieser konnte nicht aufgeholt werden und mit 22:25 ging es in den Tiebreak. Dank des guten Starts der Baustetterinnen konnte ein kleiner Vorsprung erzielt werden, den sie bis zum Schluss verteidigten. Mit 15:13 haben sie das Spiel noch für sich entschieden und den ersten Tabellenplatz eingenommen.

Gleich kommenden Samstag sind sie zu Gast beim TSV Blaustein, der ebenfalls nicht weit hinter dem VCB ist.

Die zweite Damenmannschaft war am Sonntag zu Gast beim SV Eglofs 2. Hier mussten sie sich leider erneut mit 0:3 geschlagen geben (8:25, 20:25, 14:25).