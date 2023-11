Herren 1 des VC Baustetten wollen im Schwarzwald die Tabellenführung ausbauen

Um wieder an die Tabellenspitze zu gelangen, muss die erste Damenmannschaft am kommenden Wochenende punkten.

Am Samstag muss die erste Herrenmannschaft wieder einmal weit reisen, für sie geht es zur SG Black Forest Volleys nach Baiersbronn. Aktuell stehen die Gastgeber mit drei Siegen aus fünf Spielen nicht schlecht da. Um weiter die Tabelle anzuführen muss der VCB auf jeden Fall Punkte mit nach Hause bringen. Wenn sie die Leistung vom letzten Heimspiel nochmal abrufen können, sollte das machbar sein.

Die Damen 2 erwarten am Samstag vor heimischer Kulisse in der Mehrzweckhalle Baustetten den SV Hauerz und die TG Bad Waldsee 2. Im ersten Spiel bekommen sie es mit dem derzeitigen, ungeschlagenen Tabellenführer zu tun. Bereits im Spiel gegen den SV Eglofs 2 haben sie aber gezeigt, dass sie durchaus auch in der Lage sind solche Spiele zu gewinnen. Um nicht in den Abstiegskampf zu geraten sollten allerdings gegen den Tabellennachbarn aus Bad Waldsee dringend Punkte her. Los geht es um 14 Uhr.

Wie bereits erwähnt dürfte die erste Damenmannschaft dieses Wochenende keine Punkte liegen lassen. Sie sind am Sonntag zu Gast bei der SG MADS Ostalb. Aktuell befinden sie sich auf dem vorletzten Tabellenplatz, was die Baustetterinnen in die Favoritenrolle schlüpfen lässt. Mit vollständigem Kader ist die Mannschaft ambitioniert mit einem Sieg nach Hause zu kommen.