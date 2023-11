Doppel-Heimsieg der VCB-Herren

Mit zwei Siegen haben die Baustetter Herren die Tabellenspitze eingenommen. Dies waren allerdings die einzigen Siege, die der VCB am vergangenen Wochenende verbuchte.

Die erste Damenmannschaft war zu Gast beim SG MADS Ostalb 2. Krankheitsbedingt musste der VCB auf Zuspielerin Jessica Natterer verzichten. Im ersten Satz sah es aus, als ließen sich die Baustetterinnen davon ganz und gar nicht beeindrucken. Sie wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen mit 25:19. Ab dem zweiten Satz war jedoch der Wurm drin. Man kann nicht sagen, dass die Gastgeberinnen stärker wurden, nein, es war der VCB, der nachließ. Phasenweise waren sie überlegen, nur konnten die nötigen Punkte an diesem Wochenende nicht erspielt werden. Mit 1:3 ging das Spiel an die SG verloren (20:25, 21:25, 20:25). Abhaken ist angesagt und den Fokus auf die verbleibenden drei Spiele der Vorrunde richten.

Auch für die zweite Damenmannschaft war beim VfB Friedrichshafen nichts zu holen. Von Anfang an hatten sie es schwer ins Spiel zu finden. Schon die Annahme war nicht stabil, was einen Spielaufbau kaum möglich machte. Mit 14:25 ging der erste Satz schnell an die Gastgeber. Man sah in den beiden nächsten Sätzen eine Steigerung der Baustetterinnen, die auch ihre Stärken teilweise besser ausspielten, aber es reichte nicht zum Sieg (18:25, 19:25).

Die Herren 2 waren zu Gast beim TSV Bad Saulgau. In dem hart umkämpften Spiel zeigte der VCB eine sehr gute Leistung. Im ersten Satz hatte Baustetten etwas Startschwierigkeiten und musste schnell einem Rückstand hinterherjagen. Dieser war so groß, dass er nicht einzuholen war. Mit 14:25 ging der erste Satz an die Gastgeber. In den folgenden zwei Sätzen steigerte sich der VCB und entschied mit einer soliden Blockarbeit und einer starken Abwehrleistung die Sätze zwei und drei für sich (25:15, 25:22). Diese Leistung gelang im vierten Satz nicht mehr, so ging es nach einem 16:25 in den Tiebreak. Der VCB geriet rasch in Rückstand. Trotz der beeindruckenden kämpferischen Leistung wurde der Rückstand nicht aufgeholt (11:15). Trotzdem durften sich die Baustetter über einen weiteren Punkt freuen.

Die TG Bad Waldsee 2 und der TB Neuffen waren zu Gast bei der ersten Herrenmannschaft. Im ersten Satz gegen die TG waren beide Mannschaften von Anfang an gleichauf. Am Ende hatten die Gäste die Nase vorn und führten 21:24. Dann startete der VCB eine Aufholjagd, wehrte alle Bälle ab und verwertete sie im Gegenzug. Mit 26:24 entschied der VCBden Satz für sich. Im zweiten Satz ließ die Konzentration auf Seiten der Baustetter nach und es schlichen sich Fehler ein, was zum Satzverlust (22:25) führte. Im dritten Satz folgte ein kurzer Schockmoment: Sebastian Rodi verletzte sich am Knie und fällt wie Außenangreifer Holger Mangold erst mal aus. Glücklicherweise fanden die Herren sofort wieder ins Spiel und ließen den Gästen keine Chance mehr. Die Sätze drei und vier gingen an die Gastgeber (25:18, 25:19).

Im zweiten Spiel gegen Neuffen waren die Herren nicht auf die starke Abwehrleistung der Gäste gefasst. Drei knappe und spannende Sätze lieferten sich beide Teams. Da der VCB den ersten und dritten Satz verlor, war klar, dass im vierten Satz ein Sieg her musste, um sich in den Tiebreak zu retten. Das gelang deutlich mit nur elf Gegenpunkten. Im fünften Satz war das Spiel wieder ausgeglichen, keiner schenkte dem anderen einen Punkt. Am Ende hatte aber der VCB mehr Durchsetzungsvermögen (21:25, 26:24, 27:29, 25:11, 16:14).

Die Damen 3 gastierten bei der SG Volley Alb/Brenztal 5. Aufgrund der niedrigen Hallendecke hatten es die Baustetterinnen schwer, sich ins Spiel einzufinden. Die beiden ersten Sätze verloren sie (21:25, 14:25). Dann hatten sie sich eingespielt und gingen immer besser mit den Gegebenheiten um. Eine starke Leistung in den Sätzen drei und vier (25:18, 25:19) brachte den Tiebreak. Hier lag der VCB bis zum Seitenwechsel bei acht Punkten in Führung, schaffte es aber nicht, diese bis zum Schluss zu halten. Knapp unterlagen sie der SG 12:15, erhielten aber trotzdem einen Punkt.