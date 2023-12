Die letzten Spiele vor der Winterpause stehen an

Kommendes Wochenende sind wieder alle aktiven Mannschaften des VC Baustetten gefragt. Für die erste Damenmannschaft geht es um die Herbstmeisterschaft.

Am Samstag geht es für die Damen 1 vor heimischer Kulisse zur Sache. Mit dem TSV Blaustein und dem SV Eglofs stehen ihnen keine leichten Spiele bevor. Aktuell befindet sich der TSV Blaustein punktgleich nur einen Platz hinter dem VCB, somit verspricht es bereits im Voraus eine spannende Partie zu werden. Im zweiten Spiel gegen den Aufsteiger aus Eglofs müssen die Baustetterinnen zweifelsohne punkten. Los geht es um 15 Uhr in der neuen Mehrzweckhalle in Laupheim.

Die zweite Damenmannschaft ist ebenfalls am Samstag zu Gast beim SV Hauerz 2, die bislang noch kein Spiel gewinnen konnten. Das Trainergespann Marius und Sebastian Rodi wollen definitiv mit drei Punkten nach Hause kommen.

Die erste Herrenmannschaft muss nach dem Aus im Pokal vergangenen Montag gegen den VfB Ulm am Sonntag gleich nochmal ran. Es geht zum Tabellenschlusslicht SG FN/Fischbach/Ailingen. Für die Herbstmeisterschaft wird es nicht reichen aber der zweite Platz soll mit einem Sieg in Ravensburg bestätigt werden.

Ebenfalls am Sonntag sind die Herren 2 zu Gast beim SC Göggingen 2. Betrachtet man die Tabelle, haben die Baustetter knapp die Nase vorn, das müssen sie allerdings erstmal aufs Feld bringen. Mit einem Sieg wäre das Tabellenmittelfeld gesichert.

Abschließend empfangen die Damen 3 am Sonntag ab 14 Uhr in der neuen Mehrzweckhalle in Laupheim die SG Volley Alb/Brenztal 4 und den SSV Ulm 3. Es handelt sich hierbei um den Tabellenersten und -zweiten. Als Schlusslicht wird das eine riesige Aufgabe für das junge Team, jedoch nicht unmöglich.