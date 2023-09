Die Baustetter Ölbergkapelle ist wieder geöffnet

Nach der Renovierung fand am Sonntag die offizielle Wiedereröffnung und Weihe der Ölbergkapelle in Baustetten statt. Die am Fuß des Kirchberges gelegene Kapelle wurde von 1948 bis 1950 vom Natur– und Vogelschutzverein Baustetten erbaut. Der Verein errichtete, ein Jahr zuvor und ebenfalls am Kirchberg, einen Kreuzweg.

Beide Bauwerke gehen auf ein Gelübde zurück, in dem sich die Baustetter dazu verpflichteten, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine Kapelle zu bauen. Baustetten lag damals zwischen 2 Flugfeldern in Laupheim und Mietingen/Baltringen, welche von der deutschen Luftwaffe benutzt wurden und zum Ende des Krieges durch alliierte Luftstreitkräfte angegriffen und zerstört wurden. Die Baustetter machten, nachdem die Gemeinde von Tod und Zerstörung verschont blieb, ihr Gelübde wahr und gingen an die Arbeit.

75 Jahre später wurden die vom Baustetter Künstler Adrian Bürk gefertigten Holzstatuen fachmännisch restauriert. Die Natursteinbelege wurden ausgebessert und gereinigt. Innenraum und Portal wurden ebenfalls neu gestrichen, sowie die motivischen Hintergrundmalereien erneuert. Die Arbeiten zogen sich über das Frühjahr und wurden im August fertiggestellt.

Nach dem vergangenen Sonntagsgottesdienst zog die Kirchengemeinde feierlich, mit der musikalischen Begleitung des Musikvereins Harmonie Baustetten, von der Kirche zur Kapelle, um die Weihe des Gebäudes zu begleiten. Einem glücklichen Umstand ist es zu verdanken, dass der aus Baustetten stammende Pfarrer Dietmar Seiffert sich zurzeit als Gast bei uns aufhält. So konnte er mit Pfarrer Alexander Hermann die Weihe der Kapelle erneuern. Zum Ausklang der Weihe lud die katholische Kirchengemeinde noch zu einem zwanglosen Stehempfang ein, welcher sehr guten Anklang bei allen Besuchern fand.