Dämpfer für die Baustetter Volleyballer

Vergangenes Wochenende konnte lediglich die zweite Damenmannschaft zufrieden mit ihren gewonnenen drei Punkten sein.

Die erste Damenmannschaft war am Samstag zu Gast beim TSV Blaustein. Nach dem der VCB im ersten Satz los legte wie die Feuerwehr und einen Vorsprung von sieben Punkten erspielte schien dies ein klares Spiel zu werden. Ab der Mitte des Satzes hörten sie plötzlich auf ihr Spiel zu spielen und kassierten einen Ball nach dem anderen. Am Ende holte der TSV den Rückstand ein und entschied den Satz sogar mit 22:25 für sich. Nach dem der zweite und dritte Satz dann recht deutlich für den VCB ausfiel (25:15, 25:12) hätten sie im vierten Satz den Sack zu machen können. Aber auch da schlichen sich viel zu viele Eigenfehler ein. Die Aufholjagd am Ende war zu spät und die Damen mussten in den tie break (21:25). Auch in diesem Satz mussten sie sich am Ende gegen eine defensiv deutlich stärkere Mannschaft mit 13:15 geschlagen geben. Aktuell befinden sie sich somit wieder auf dem dritten Tabellenplatz.

Erfreulicher Weise konnten dafür die Damen 2 endlich mal wieder einen Sieg einfahren. Gegen die TG Bad Waldsee 2 konnten sie in vier Sätzen drei Punkte holen (25:21, 25:23, 16:25, 25:17). Das war ein enorm wichtiger Sieg um weiterhin den Klassenerhalt möglich zu machen.

Die dritte Damenmannschaft musste sich beim Tabellenführer SG Volley Alb/Brenztal 4 deutlich mit 0:3 geschlagen geben (14:25, 10:25, 15:25).

Am Sonntag mussten dann noch die Herren 1 eine bittere Niederlage einstecken. Im Spiel gegen den Tabellenletzten, die SG FN/Fischbach/Ailingen hatten sie enorme Schwierigkeiten ihr Spiel durchzubringen. Viele Eigenfehler schlichen sich ein und brachten die Gäste immer besser ins Spiel. Die Sätze eins und zwei gingen beide an die SG (20:25, 23:25). Im dritten Satz waren die Baustetter besser, hatten aber auch hier immer wieder Probleme die Bälle abzuwehren. Am Ende reichte es mit 27:25 zum Satzgewinn. Es war dann ein hart umkämpfter vierter Satz, mit dem schlechteren Ende für den VCB. Mit 24:26 mussten sie sich den Gästen geschlagen geben. Danach hieß es wieder mit neuem Elan gegen die SG Black Forest Volleys aufzulaufen. Aber auch hier fing der erste Satz ganz und gar nicht gut an. Immer wieder waren es die eigenen Fehler, die es den Gästen leicht machte ihr Spiel durchzubringen. Mit 22:25 ging der Satz an die SG. Danach schüttelten sich die Baustetter kräftig und hatten sich endlich wieder besser ins Spiel reingefuchst. Zwar war der zweite Satz auch noch recht eng (25:22) dafür der dritte umso deutlicher (25:11). Die Mannschaft bewies nun, dass sie zurecht an der Spitze stehen. Man weiß nicht was in Satz vier passiert ist, aber die Gäste konnten wieder mehr Druck auf die Baustetter ausüben und damit fingen erneut die Eigenfehler an. Wenn auch knapp, mussten sie nach der 22:25 Niederlage in den tie break. Der war abermals hart umkämpft, jedoch mit dem besseren Ende für den VCB (15:13). Am Ende sind es leider nur zwei von sechs möglichen Punkten geworden. Die Herren bleiben trotzdem auf dem ersten Platz und können weiterhin um die Meisterschaft kämpfen.