Chor Impuls spendet Konzerterlös für Hospizarbeit

Der Förderverein Hospiz Landkreis Biberach freut sich über einen Scheck in Höhe von 2780 Euro. Das Geld stammt aus den Spenden der Zuhörer beim Benefizkonzert des Laupheimer Chors Impuls in der katholischen Kirche in Hüttisheim sowie weiteren privaten Spenden. Dem von einem Instrumentalensemble begleiteten Chor unter der Leitung von Christa Knopf war es gelungen, mit seinen modernen geistlichen Liedern unter dem Konzerttitel „Der mich sieht“ die Zuhörer zu berühren. Der Förderverein Hospiz wurde im Jahr 2006 gegründet mit dem Ziel, die ambulante und stationäre Hospizarbeit und Palliativversorgung im Landkreis Biberach ideell und materiell zu fördern. Im Fokus steht dabei der Betrieb des stationären Hospiz St. Maria in Biberach. Mittlerweile unterstützen rund 250 Mitglieder den Verein durch persönlichen und finanziellen Einsatz. Die Vorsitzende Michaela Mohl (2. v. r.) und Schatzmeister Eberhard Lehmann nahmen mit großer Freude und Dankbarkeit den symbolischen Spendenscheck bei einer Probe des Chors Impuls in Baustetten entgegen.