Baustetter Volleyballer holen sich Verbandsliga-Meistertitel

Zwei Relegationsplätze und eine Meisterschaft verbucht der VC Baustetten nach dem letzten Spieltag der Volleyball-Saison 2023/24. Die VCB-Herren holten sich den Titel in der Verbandsliga.

Am vergangenen Sonntag war es so weit: Nachdem am Samstag der TSB Ravensburg nicht die volle Punktzahl erspielt hatte, durfte der VCB in seiner Begegnung maximal einen Satz verlieren, um sich die Meisterschaft zu sichern. In Begleitung einiger Fans ging es zum TB Neuffen. Gleich im ersten Satz zeigten die Baustetter ihre Dominanz und gewannen mit 25:19.

Im zweiten Satz ging der Schuss nach hinten los. Möglicherweise war es die Aufregung, jedenfalls sicherten sich die Gastgeber mit 22:25 diesen Durchgang. Der Druck für die Baustetter Herren stieg, denn jetzt durften sie sich nichts mehr erlauben. Souverän und gelassen spielten sie die zwei anschließenden Sätze herunter, gewannen mit 25:15 und 25:11 und belohnten sich mit dem Meistertitel der Verbandsliga. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte des VC Baustetten steht eine Herrenmannschaft in der Oberliga. Ebenfalls ist lobenswert zu erwähnen, dass Moritz Angele als Trainer gleich zwei Mannschaften direkt in die Oberliga beziehungsweise auf den Relegationsplatz zur Oberliga (Damen 1) geführt hat.

Die erste Damenmannschaft konnte aus eigener Kraft den Meistertitel nicht mehr holen, trotzdem unterlagen sie dem SV Eglofs. Was den Gastgeberinnen an diesem Tag gelang, schien für den VCB teilweise unmöglich zu sein. Es wollte nichts so richtig klappen. Mit einer glatten 0:3-Niederlage spielen die Baustetterinnen nun am Samstag, 13. April, in der Relegation um den Aufstieg - ebenfalls in die Oberliga. Abschließend blickt Trainer Moritz Angele trotzdem zufrieden auf eine sehr gute Saison zurück.

Auch für die zweite Damenmannschaft war schon vor dem Spiel absehbar, dass sie in die Relegation müssen - in diesem Fall gegen den Abstieg. Beim Tabellenführer SV Hauerz verlor Baustetten deutlich mit 0:3. Wann der Termin für die Relegation ist, steht noch nicht fest. Die dritte Damenmannschaft des VCB beendete die Saison mit einem 3:0-Sieg gegen die SG Volley Alb/Brenztal 5. Trainer Ekkehard Bischof ist mehr als zufrieden mit der Leistung und der Weiterentwicklung seines Teams.

Im Heimspiel der zweiten Herrenmannschaft ging es extrem knapp zu. Am Ende gingen zwar alle Sätze an den TSV Bad Saulgau, jedoch immer mit 23:25 Punkten. Mit der Euphorie über den gelungenen Auftritt starteten die Baustetter anschließend ins Spiel gegen den SV Unlingen 2, dominierten klar und belohnten sich mit einem 3:0-Sieg.