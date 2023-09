Baustetter Herren siegen beim Vorbereitungsturnier

Der Volleyballclub Baustetten richtete am vergangenen Wocheneende erneut Vorbereitungsturniere für Herren- und Damenmannschaften aus.

Am Samstag starteten die Herren I und II in zwei verschiedenen Leistungsklassen. Die zweite Herrenmannschaft musste sich in gleich fünf Spielen beweisen. Mit drei Siegen und zwei Niederlagen können sie sehr zufrieden sein. Direkte Konkurrenten wie die TSV Bad Saulgau und die TG Biberach 2 mussten sich gegen den VCB geschlagen geben. Bei sechs Mannschaften ist ein dritter Platz mehr als zuvor angepeilt war. Die Herren I waren als einziger Verbandsligist ohnehin Favorit des Turniers. Diese Favoritenrolle schien ihnen in manchen Situationen über den Kopf zu wachsen. Gegen den VfB Ulm II mussten sie sich im dritten Satz geschlagen geben. Da die aber in anderen Spielen nicht punkten konnten und der TSV Laupheim am Ende des Tages dem VCB mit 1:2 unterlag, reichte es trotzdem für den Turniersieg.

Am Sonntag waren dann die drei Damenmannschaften gefragt. In der unteren Leistungsklasse spielte der VCB II und III zuerst eine Gruppenphase. Die zweite Mannschaft startete gut ins Turnier, musste sich aber ganz knapp dem SV Eglofs II geschlagen geben. Wegen nur einem Punkt verpassten sie den Gruppensieg. Die Damen III hatten es etwas schwerer. Direkt aus der Jugend jetzt als aktive Mannschaf ist es kein leichter Schritt. Dafür konnten sie aber sehr gut mithalten. Mit nur einem gewonnenen Satz ging es nach der Gruppenphase ins Platzierungsspiel gegen die VSG Illertal II. Trotz einer wirklich guten Leistung musste sich die Mannschaft am Ende mit 2:1 geschlagen geben. Die Damen II waren gegen die VSG Illertal I gefragt und taten es den Damen III gleich. Ebenfalls mit einem 2:1 ging der Sieg an die VSG. Mit dem vierten Platz kann die Mannschaft aber zufrieden sein. Die erste Damenmannschaft startete in der höheren Leistungsklasse. Im Spiel gegen den TV Bad Grönenbach aus der Bayernliga kam ordentlich Spannung auf. In drei knappen Sätzen musste sich am Ende der VCB leider geschlagen geben. In den anderen Spielen zeigte der VCB klare Dominanz und gewann in jeweils zwei Sätzen.