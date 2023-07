Baustetten gewinnt Freundschaftsturnier

Der SV Baustetten hat am Wochenende sein 100–jähriges Bestehen gefeiert. Bereits am Samstag stand ein Freundschaftsspiel vor der neuen Tribüne des Vereins an. Es gab zwei Gruppen mit jeweils drei Mannschaften. In der Gruppe A treten der SV Baustetten 1, die Sportfreunde Bronnen und der FV Rot gegeneinander an. In Gruppe B spielten der SV Mietingen, der SV Burgrieden und der SV Baustetten 2. „Es freut uns, dass alle Mannschaften direkt zugesagt haben“ so Martin Schick vom Vorstandsteam des SVB.

Das Finale war das Highlight des Turniers. Der Gastgeber SV Baustetten gewann dieses verdient mit 4:0 gegen den Lokalrivalen SV Mietingen.

SVB dominiert das Spiel

Der SVB hatte das Spiel von Beginn an im Griff und traf bereits nach 60 Sekunden. Vorausgegangen war ein Abwehrfehler der SV Mietingen. Baustetten erkannte dies schnell und Maximilian Netzer musste nur noch zum 1:0 einschieben. Der ersatzgeschwächte SVM fand nicht richtig ins Spiel. Baustetten hatte in der Folge zahlreiche Chancen. Nach 15 Minuten klingelte es dann erneut im Gehäuse des SVM. Diesmal erzielte Christian Rodi das Tor für die Gastgeber.

Kurz nach der Halbzeit gehörte die erste Phase dem SV Mietingen. Ein schöner Spielzug konnte am Ende Dominik Gavric im Baustetter Tor überragend gegen Timo Hagel parieren. Der SV Baustetten war aber über das gesamte Spiel besser und konnte im Laufe der zweiten Halbzeit auf 3:0 erhöhen. Cedric Welz zwang dabei mit einem strammen Querpass einen Mietinger Verteidiger zum Eigentor. Auch beim 4:0 war es wieder Cedric Welz, der mit seiner guten Vorarbeit das 4:0 von Christian Rodi einleitete. Der Doppeltorschütze Rodi hätte noch kurz vor Schluss auf 5:0 erhöhen können, scheiterte aber am Mietinger Schlussmann Dominik Gertler.

Neuer Trainer ist zufrieden

Der neue Trainer des SV Baustetten, Mario Sapic, war mit der Leistung seines Teams sehr zufrieden. Nach drei Trainingseinheiten konnte man sehen, dass die Baustetter Elf die Vorgaben des Trainers von Spiel zu Spiel immer besser umgesetzt haben. „Die Spieler mussten sich erst an das neue System gewöhnen“ , so Sapic. In der Vorbereitung will der 37–Jährige alle Spieler fit bekommen und einen guten Start in die Saison hinlegen. Die Ziele des SV Baustetten sind klar: Man möchte an die Leistung des Vorjahres anknüpfen und wieder einen Platz in der oberen Tabellenhälfte belegen.

Auch im Spiel um Platz 3 ging es heiß her. Der SV Burgrieden konnte nach einem 2:0 Rückstand die Partie gegen den SF Bronnen drehen und gewann mit 2:3. Das Spiel um Platz 5 gewann der FV Rot mit 2:1 gegen den SV Baustetten 2.

Neue Tribüne spendet schatten

Die neue Tribüne, welche sich der Verein zum 100–jährigen Jubiläum selbst geschenkt hat, hat bereits an ihrem ersten Einsatztag beste Arbeit geleistet. Bei 35 Grad suchten die Zuschauer ihren Platz auf der Tribüne, welche durch das neue Dach bestens beschattet war. Marin Schick ist sehr zufrieden mit dem Turnier. „Es hat organisatorisch alles geklappt und keine Probleme gegeben. Das lag auch an den vielen freiwilligen Helfern des SVB. Dazu haben wir das Turnier gewonnen, was uns natürlich sehr glücklich stimmt.“

Ergebnisse aus der Gruppenphase: SV Baustetten 1 — FV Rot 0:0, SV Baustetten 2 — SV Mietingen 0:0, FV Rot — SF Bronnen 0:1, SV Baustetten 2 — SV Burgrieden 0:1, SV Baustetten 1 — SF Bronnen 2:0, SV Burgrieden — SV Mietingen 0:1