Aktive Teams des VCB starten in die Saison

Alle aktiven Volleyball-Teams des VC Baustetten sind am Wochenende gefordert. Die Baustetter meldeten für die neue Runde zwei Herren- und drei Damenmannschaften.

Den Anfang machen die Herren 1 am Samstag, 7. Oktober, in Nürtingen gegen die SG Volley Neckar-Teck 2. Die Mannschaft ist inzwischen aus der vergangenen Saison bekannt. Nach dem zufriedenstellenden Ergebnis aus dem Vorbereitungsturnier sind die Baustetter zuversichtlich, mit einem Sieg in die Runde zu starten.

Seit einigen Jahren stellt der VCB in dieser Saison wieder eine zweite Herrenmannschaft. Auch die ältere Generation möchte nochmal angreifen und der Jugend unter die Arme greifen. Darunter auch VCB-Vorstand Ekkehard Bischof. Zusammen mit den letzjährigen U20-Spielern werden sie sich am Samstag vor heimischer Kulisse gegen den SSV Ulm 1846 2 und den TV Winterlingen beweisen. Nach einem ebenfalls gelungenen Vorbereitungsturnier sind sie startklar. Beginn ist um 14 Uhr in der neuen Mehrzweckhalle in Laupheim.

Am Sonntag ist auch die erste Damenmannschaft zu Hause gefragt. Zu Gast ist die SG Ochsenhausen/Biberach 2 und der SC Weiler/Fils. Im ersten Spiel gegen die SG wird der VCB klarer Favorit sein. Denn schon im Turnier zuvor setzten sich die Damen 1 klar durch. Auch die SC ist keine unbekannte Mannschaft. Immer wieder bereitet sie den Baustetterinnen Schwierigkeiten. Nichts desto trotz ist Trainer Moritz Angele sicher, dass die Punkte in Baustetten bleiben werden. Spielbeginn ist um 14 Uhr in der neuen Mehrzweckhalle in Laupheim.

Die Damen 2 müssen sich nach ihrem Abstieg in der vergangenen Saison in diesem Jahr umso mehr anstrengen, um das obere Tabellendrittel anzupeilen. Am Sonntag sind sie gegen den SC Göggingen gefragt.

Ebenso erfreulich ist, dass wieder eine dritte Damenmannschaft gemeldet werden kann. In der Vorsaison spielten sie noch in der Jugend gespielt, diese Saison wird daher eine Riesenaufgabe, nicht nur für die Spielerinnen. Von der Aufstellung bis hin zu neuen Positionen mussten die Damen 3 in der Vorbereitung sehr viel neues lernen. Das wollen sie beim Spiel am Sonntag gegen den TSV Laupheim 2 zeigen. Spielbeginn ist um 14 Uhr in der Sporthalle Herrenmahd.