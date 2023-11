Baumpflanzaktion am Kinderspielplatz Eschle in Neufra

Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr und des Musikvereins Neufra haben zusammen mit Ortsvorsteherin Erika Götz und den Stadträten Manuel Breitfeld und Joachim Reis im Eschle auf dem dort angelegten Kinderspielplatz vier Bäume gepflanzt.

Mit dieser Gemeinschaftsaktion haben alle Beteiligten einen wertvollen Beitrag für Natur und Nachwuchs geleistet. Drei Platanen und eine Winterlinde werden künftig den Kindergartenkindern Schatten spenden und mit zunehmendem Holzwachstum der Atmosphäre immer mehr schädliches Treibhausgas CO2 entnehmen, wobei Kohlenstoff (C) in den Bäumen zum Biomasseaufbau eingelagert wird und der Sauerstoff (O2) als Atemluft für alle Lebewesen an die Umwelt freigegeben wird.

Diese Pflanzaktion unterstützt das Vorhaben BipfZu (Biberach pflanzt für die Zukunft), initiiert vom Vorsitzenden der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald des Kreisverbandes Biberach, Werner Gebele.