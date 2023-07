Baufreigabe für den Dirtpark LA

Mit einem lauschigen Grillfest feierte Bike2JumpLA die Baufreigabe für den Dirtpark in Langenenslingen. Auf dem Gelände des zukünftigen Bike–Parcours trafen sich Vereinsmitglieder, Sponsoren und Interessierte. Bei Bratwurst, Getränken großzügig unterstützt durch Martin Schultes vom Sportheim Langenenslingen, wurde der „Rote Punkt“ gebührend gefeiert. In Feierlaune wurden bereits Ideen, Pläne und Visionen zur Eröffnungsfeier diskutiert. Mit DJ Vitter aus Langenenslingen ist zumindest bereits ein Teil des musikalischen Rahmens für diese Aktion gesichert. Nachdem nun auch mit der Baufreigabe die (vermutlich vorerst) letzte Hürde zum Bau überwunden ist, liegt es lediglich an den Zeitkapazitäten der Fachfirma, damit das Vorhaben umgesetzt werden kann.

Bike2JumpLA freut sich über alle, die aktiv oder passiv das Vorhaben unterstützen möchten: Alle Infos dazu über jump–la.de / Ansprechpartner sind Uli Steimer und Martin Ludwig.

Für den Aufbau und Pflege des Dirtparks benötigen wir weiterhin Spenden. Das Spendenkonto lautet wie folgt: KSK Biberach / IBAN: DE63 6545 0070 0008 6902 78 / Verwendungszweck: „Bike2JumpLA e.V.“