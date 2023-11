Barbara Schmid begeistert als Zarah Leander

Barbara Schmid und ihr Pianist Victor Schätzle ist es am Samstag (18. November) bravourös gelungen, das Publikum im Erolzheimer Gemeindehaus vom ersten Moment an in die Zeit des frühen 20. Jahrhunderts zu versetzen. Mitreißend erzählt Barbara Schmid als Zarah Leander aus deren Leben und schafft es mit ihrer dunklen, melancholischen und warmen Gesangsstimme, die Diva in ihren Liedern wieder aufleben zu lassen. Sie besticht mit ihrer Bühnenpräsenz und zeigt viele Facetten der „Zarah“:

Von der nervösen Schauspielerin vor dem Auftritt bis zur verführerischen Diva. Vom schwedischen Mädchen, das auf dem stillen Örtchen im Pfarrhof ihre Texte übt, bis zur willensstarken schwedischen Managerin, die sich im dritten Reich weigert die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen.

Dadurch schafft sie es, das Publikum bis zum letzten Lied zu fesseln und sogar zum Mitsingen zu bewegen.

Ihr Begleiter Viktor Schätzle unterstreicht Barbara Schmids Gesang am Flügel mit ausdrucksstarkem, einfühlsamem und virtuosem Klavierspiel.

Mit einer Zugabe und tosendem Applaus verabschiedet sich die Erolzheimerin von ihrem Publikum.