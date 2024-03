Baltringer Musikernachwuchs präsentiert sich gut

Am 2. 4. 2023 präsentierten sich 37 Jugendliche im Alter von 7 bis 19 Jahren mit ihren Instrumenten in Solo-, Gruppen- und Ensemblevorträgen den rund 90 Zuhörern in der Baltringer Festhalle.

Christoph Huchler, Jugendleiter beim MV Baltringen, führte durch das Programm und eröffnete die Veranstaltung mit Vorfreude auf einen musikalischen Nachmittag.

Den Beginn der Vorträge machten die Blockflöten bevor es nahtlos zu den Blechblasinstrumenten von Posaune über das Tenorhorn bis hin zur Trompete weiter ging. Auch das Schlagwerk wurde stark vertreten und präsentierte sich am Set sowie am großen Xylophon dem Publikum. Ebenso gab der Nachwuchs an den Holzblasinstrumenten von Querflöte über Klarinette bis zum Saxophon ihre Vorträge zum Besten. Huchler stellte oftmals die hervorragende Leistung der jungen Künstler fest, welche auch vom Publikum mit gebührendem Applaus honoriert wurde.

Unter den Vortragenden über alle Gruppen hinweg wurde in diesem Rahmen auch wieder das Juniorabzeichen des Blasmusikverbandes geprüft und verliehen. So hatten sich dieses Jahr 6 Nachwuchsmusiker auf das Abzeichen vorbereitet und ihr Können vorgetragen. Die Prüfer bekundeten allen einstimmig das Bestehen des Abzeichens, sodass jedem eine Urkunde inklusive Abzeichen überreicht werden konnte.

Den Abschluss des Nachmittags machten die zwei Ensembles des MV Baltringens unter der Leitung von Franziska Pollmann. So präsentierten sich zuerst die 17 Musiker der Juniormusiker Baltringen mit ihren Musikstücken unter eigener Moderation. Anschließend zeigten die 12 Musiker der Youngsters des MVB ihr Können mit modernen Stücken z.B. von Coldplay, was die Zuhörer überzeugte.

Huchler schloss mit dem Dank an alle Vortragenden sowie auch an das Publikum für ihren gebührenden Applaus. Beim Tag der Musik, am 27.04.2024 im Kinder- und Familienzentrum in Baltringen haben dann auch alle Interessierten noch die Möglichkeit sich über die Instrumentalausbildung näher zu informieren, sowie auch alle Instrumente zu testen, die über den Musikverein Baltringen ausgebildet werden.