Baltringer Muschelsandstein und das Ulmer Münster

Auf die Spuren der beim Münsterbau verwendeten Steine haben sich 15 Steinmetze, Steinbildhauer und Restauratoren der Münsterbauhütte Ulm begeben. Dazu statteten sie auch Baltringen einen Besuch ab. Denn beim Bau des Ulmer Münsters fand Baltringer Muschelsandstein Verwendung. Münsterbau-Hüttenmeister Andreas Böhm war dem auf die Spur gekommen. In der Liste der aufgeführten Steine klafft eine Lücke für die Jahre 1420 bis 1480, es liegen aus diesen Jahrzehnten keine Angaben vor. Blieb bisher die Herkunft von Steinen am Ulmer Münster unbekannt ist. Dieses Rätsel konnte Andreas Böhm im Zusammenwirken mit dem Verein „Baltringer Haufen-Freunde der Heimatgeschichte“ lösen. Sie kamen gemeinsam zu der Erkenntnis, dass bisher unbekannten Bausteine aus Baltringen stammen. Jetzt haben sich die Beschäftigten der Münsterbauhütte die Stelle angesehen, wo einmal der Baltringer Muschelsandstein abgebaut wurde.

Start eines Rundgangs in Baltringen war das Rathaus. Hier informierte Museumsleiter Franz Liesch mittels eines Kurzfilms über die Entstehungsbedingungen des Bausteins vor 18 Millionen Jahren. Zu diesen Bedingungen zählen Kontinentalverschiebung und Entstehung der Alpen. Eine kleine Wanderung führte zu einem heute noch erkennbaren Steinbruch östlich des Ortes. Vor etlichen Jahren erst wurde eine etwa zwei Meter mächtige Schicht des Baltringer Muschelsandsteins freigelegt. Ein geologischer Lehrpfad weist die Besucher durch das als Nationaler Geotop ausgezeichneten Steinbruch. Hier bekam das Team aus Ulm Erläuterungen zu den Schichten im Steinbruch.

Nächste Station waren Friedhof und Sankt-Nikolaus-Kirche. An vielen Stellen wurde bei deren Bau in der Zeit um 1863 Baustein vom Steinbruch vor der Haustüre verwendet und man konnte dessen Struktur mit dem am Ulmer Münster verbauten vergleichen. Gleichzeitig war die Möglichkeit gegeben, sich auf Entdeckungsjagd nach erkennbaren Fossilien im Sandstein zu begeben.

Mit neuen Erkenntnissen zog das Team der Ulmer Münsterbauhütte weiter. „Ich wusste bisher nichts von Baltringen“, räumte einer der Teilnehmer ein. „Jetzt verstehe ich die tiefgreifenden Zusammenhänge der Entstehung des Muschelsandstein „, resümierte ein anderer. „Ich kann einen Haifischzahn mit nach Hause nehmen“, freute sich ein weiterer.