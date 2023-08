Baltringer Jungmusiker auf Jugendfreizeit in Österreich

Unter dem Motto „Viva la Mexico“ fand dieses Jahr wieder die Jugendfreizeit des MV Baltringen in Alberschwende im Bregenzer Wald statt. Die zwanzig Kinder und Jugendlichen erlebten fünf Tage voller Spiel, Spaß und Musik und tauchten in die mexikanische Welt von Azteken und Kakteen ein.

Nach einem regnerischen Start am 1. August in Baltringen, wurden die Teilnehmer, das „Azteken–Jungvolk“, von ihren acht Betreuern auf der Höchster Skihütte willkommen geheißen. Anschließend wurden die Zimmer bezogen und vier Chili–Gruppen gelost, die über die gesamte Hütte hinweg als ein Team an den verschiedenen Azteken–Herausforderungen teilnahmen.

So wurden am ersten Abend die Spiele um das Aztekengold ausgetragen, bei denen die ersten Punkte für die Gruppe erspielt wurden. Am Mittwochmorgen konnten, wie auch jeden weiteren Morgen, Punkte beim Frühsport abgestaubt werden, bevor es nachmittags zu einer Abkühlung ins Waldbad Enz ging. Der Abend klang am Lagerfeuer mit Gitarre und Gesang, sowie gegrilltem Kaktus aus.

Am Donnerstag suchten die Gruppen die „spanischen Konquistadors“, die ihr Aztekengold gestohlen hatten. Durch Kraft, Mut und Geschick konnten die Teilnehmer bei der Rally über den Brüggelekopf das Gold aber wieder zurückerobern. Nach der Kinovorstellung konnte sich das Aztekenvolk noch bei einer Nachtwanderung etwas gruseln.

Am Freitagnachmittag wurden ganz nach mexikanischer Tradition Totenmasken und Alebrijes gebastelt. Nebenbei hatten die Gruppen über die Hütte hinweg Tänze einstudiert, die sie an diesem letzten Abend bei der Playbackshow vortrugen und nochmal Punkte holen konnten, bevor es dann in die Abschlussdisco überging.

Der letzte Morgen begann nochmals mit dem Frühsport, bevor es an das Aufräumen ging.

Das musikalische kam auf der Hütte natürlich auch nicht zu kurz. Vor toller Bergkulisse probten die zwanzig Kinder und Jugendlichen täglich morgens zwei Stunden. Diese Probenarbeit machte sich dann am Samstag bezahlt, als die Verwandten der Teilnehmer zum Abschlussnachmittag anreisten. Dabei gab die Kapelle eine tolle Kostprobe ihres Könnens ab. Mit der Siegerehrung wurden auch die Bemühungen bei den mexikanischen Abenteuern mit Urkunden und Süßem belohnt. Somit wurde bei Kaffee, Kuchen und Musik der Jugendfreizeit des MV Baltringens ein gebührender Abschluss gegeben und hinterließ teils müde, aber freudig leuchtende Augen bei den Jungmusikern.