Baltringer Haufen ist bei Festumzügen dabei

Erstmals zum Kreismusikfest in Mietingen hat der Verein „Baltringer Haufen — Freunde der Heimatgeschichte“ an einem Festumzug teilgenommen. Der Verein erinnerte daran, dass sich der Bauernkrieg in zwei Jahren zum 500. Mal jährt. Eine Druckerpresse auf einem Festwagen sollte den Anteil der Region an der Revolution von 1525 ins Gedächtnis rufen. Auf einer solchen Druckerpresse sind einst die Zwölf Artikel gedruckt worden. Sie gelten als erste schriftliche Menschenrechtserklärung. Die Entwicklung hin zu den Zwölf Artikeln und zum Bauernkrieg war im Ried bei Baltringen ins Rollen gebracht worden.

Jetzt steht die Teilnahme am Umzug anlässlich der Landesfesttage am 10. September in Biberach bevor. Rund 3.000 Euro hat der Verein in die Auftritte für die Gestaltung des Festwagens und die zeitgenössische Ausstattung der Teilnehmer gesteckt. Der Baltringer Haufen möchte die Kosten auf viele Schultern aus der breiten Bevölkerung verteilen, so wie bei der Einrichtung des Bauernkriegsmuseums in Baltringen. Darum macht er mit bei dem Projekt „Viele schaffen mehr“ der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Diese unterstützen die Vorhaben der Vereine finanziell.

Die Bank zahlt für jede Spende über 10 Euro ihrerseits 10 Euro. Aus einer Überweisung von 10 Euro wird somit eine Spende von 20 Euro, aber nur, wenn das Spendenziel von 3.000 Euro bis zum 24. September erreicht wird. Weitere Informationen unter www.viele–schaffen–mehr.de/projekte/baltringer–haufen

Spendendaten: Kontoinhaber: VR Payment für Viele schaffen mehr, IBAN:DE33660600000000137749, Verwendungszweck: P21970 — Baltringer Haufen ist beim Festumzug dabei.