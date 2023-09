Baltringer Haufen beim Landesfestumzug in Biberach dabei

Herzlich aufgenommen fühlte sich der Verein Baltringer Haufen beim Heimattage-Festumzug in Biberach. Die Biberacher sparten nicht mit Applaus, als der Festwagen an ihnen vorbeizog. Die wichtigsten Waffen sind nicht Spieße und Hellebarden wollten die Baltringer zum Ausdruck bringen, sondern gedruckte Worte. Daher führten sie auf dem Wagen eine Druckerpresse mit sich. Es handelte sich dabei um einen Nachbau der Gutenberg‘schen Erfindung. Betätigt wurde sie beim Umzug von Franz Gantner und Paul Eiberle. Der Druckerpresse entnahmen sie ein im Jahre 1525 hoch explosives Papier, die Zwölf Artikel. Im Baltringer Ried wurzeln deren Anfänge.

Unterstützt wurde diese Botschaft durch die Parolen des zeitgemäß verkleideten Baltringer Haufens. „Was wellet mir?“ rief Michael Mast seinen Begleitern zu. „Freiheit, Freiheit, Freiheit“, scholl es zurück. Noch eindringlicher der Hilferuf der Frauen: „Mir sand laut und mir sand schrill, I will heirata, wen I will!“ Wie aktuell diese Forderungen, mag es manchem durch den Kopf gegangen sein.

Vorausgegangen war der Gruppe Max Bogenrieder mit einer Tafel. Margret Lerner hatte ihre Küche in ein Backhaus verwandelt und über 800 Springerle mit Bundschuh und Siegel des Baltringer Haufens gebacken, um sie an die Zuschauer am Straßenrand zu verteilen. Auch Informationen zum Baltringer Haufen brachte die Gruppe unter die Leute.

Erst seit wenigen Wochen ist der Verein in der Lage, mit einem Festwagen bei Umzügen mitzuwirken. Unterstützt wurde er dabei durch eine Spendenaktion in der Öffentlichkeit, die die Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal („Viele schaffen mehr“) organisierte. Die Bank hat aber auch ihrerseits dem Verein finanziell unter die Arme gegriffen.