SF Schwendi II beendet Negativlauf

Die SF Schwendi II haben in der Fußball-Kreisliga B II die Nachholpartie vom elften Spieltag bei der SGM Baltringen/Äpfingen II mit 2:1 (0:1) gewonnen.

Der Tabellenfünfte stoppte mit dem Dreier seinen Negativlauf nach zuvor sechs sieglosen Spielen in Folge. Die Zuschauer sahen zwei unterschiedliche Hälften. In der ersten gab die SGM II den Ton an und die Halbzeitführung war folgerichtig. Dies änderte sich nach dem Wechsel, der Gast übernahm die Initiative und drehte durch zwei Standardtreffer, direkter Freistoß und Elfer, mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten die Begegnung.

Tore: 1:0 Matthias Lerner (38./FE), 1:1, 1:2 Michael Marquardt (54., 56./FE). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Oliver Sund (71., SGM II).