Senior ohne Führerschein

Ein Senior ist am frühen Mittwochmorgen in Baltringen ohne Führerschein unterwegs gewesen. Dies teilt die Polizei mit. Gegen 0.45 Uhr stoppten Beamte den Suzuki in der Schemmerberger Straße. Bei der Kontrolle konnte der Fahrer keinen Führerschein vorzeigen. Anhand eines Datenabgleiches war schnell klar, dass der Senior gar keinen Führerschein mehr hat. Das Dokument wurde ihm bereits vor längerer Zeit behördlich entzogen. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren, sein Auto musste er stehen lassen. Der Senior muss mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.