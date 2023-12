Inflation, Krieg in der Ukraine und in Nahost, weiter steigende Flüchtlingszahlen, Wetterextreme: 2023 wird von vielen Menschen als Jahr empfunden, in dem multiple Krisen die Schlagzeilen beherrschten. Und das zugegeben das Potenzial hatte, einem die Laune zu verderben. Doch so negativ die Nachrichten auch waren, es lief nicht alles schlecht. In einer kleinen Serie blickt die SZ-Redaktion zurück auf die positiven Ereignisse im abgelaufenen Jahr.

Dafür lassen wir Menschen aus Laupheim und Umgebung zu Wort kommen, die erzählen, was ihre gute Nachricht 2023 war und warum sie hoffnungsvoll auf 2024 blicken. Für Judith Heider und Markus Rehm ist 2023 das Jahr, in dem sie ihre „Müll-Challenge“ begonnen haben, eine Aktion, mit der sie die Natur rund um Baltringen von dem befreien, was andere dort haben liegen lassen.

Gut vorbereitet

Wenn Judith Heider aus Baltringen mit ihrer Hündin Amy zum Gassigehen aufbricht, ist sie stets gut gewappnet. Greifzange, Handschuhe, Müllbeutel und ein Rucksack - das alles nimmt die 47-Jährige mit auf die Spazierrunde in die Natur. Denn Judith Heider hat sich vorgenommen, ein Jahr lang beim Gassigehen Müll zu sammeln. Als „Müll-Challenge“ bezeichnet sie die Aktion.

Ihre Funde veröffentlicht Heider auf ihrem Instagram-Kanal „foodgardennature“, den sie mit ihrer Tochter Julia betreibt - eigentlich, um Rezeptideen und Gartentipps zu teilen. Doch statt bunter Tomaten, knubbeliger Gurken und selbstgebackenem Brot sieht man seit Ende Oktober vor allem eines auf der Seite: Müll. Sehr viel Müll. Mehr als 27,5 Kilogramm hat Judith Heider auf den Touren mit ihrer Labradorhündin alleine im November gesammelt.

Das haben die Müllsammler bisher entdeckt

Hilfe bekommt sie dabei von Markus Rehm, der sich der Aktion kurz nach dem Beginn am 23. Oktober angeschlossen hat. „Als Judith mir davon erzählt hat, war ich gleich begeistert“, sagt der 51-Jährige. Rehm passt regelmäßig auf den Hund seiner Nichte auf. Wie auch Hündin Amy ist Rico ein Labrador. Durch das Sammeln läuft Rehm nun deutlich langsamer. Mehr Zeit für den Hund, um sich draußen auszutoben. „Dem gefällt das“, sagt der Baltringer.

Plastikfelgen, Autoreifen, Werbeprospekte, Bonbonpapier, Flaschen, Essensreste, Zigarettenkippen, Einmachgläser, eine Spielkonsole und eine Computertastatur. Die Liste des gefundenen Mülls lässt sich fortsetzen. Ganz besonders sind Judith Heider das viele Süßigkeitenpapier und die MacDonalds-Tüten aufgefallen. „Das ist wirklich schlimm“, sagt sie. „Und die Kippen“, ergänzt Markus Rehm, der selbst Raucher ist. Früher sei ihm nicht bewusst gewesen, wie stark mit den Zigarettenstummeln die Umwelt belastet wird, erzählt er. Heute habe er immer einen Handaschenbecher für unterwegs dabei.

Bürgermeister unterstützt die Müllsammler

Auch die Haufen fremder Hunde sammeln die Baltringer auf. Allerdings sei das ihrer Einschätzung nach ein weniger großes Problem, seit die Gemeinde Hundetoiletten aufgestellt hat. Aufgefallen ist ihnen aber, dass dort neben Hundekot auch Müll entsorgt werde.

Weil schon in den ersten Wochen der Sammel-Aktion sehr viel mehr Müll angefallen ist, als Heider und Rehm über ihren Hausmüll entsorgen können, haben sie bei dem Mietinger Bürgermeister Robert Hochdorfer nach einer Lösung gefragt. Der zeigte sich begeistert von der Aktion und bot den Sammlern an, den Müll beim Bauhof abzugeben. „Das ist ja niemandem zuzumuten, diesen Müll selber zu entsorgen“, sagt Hochdorfer im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. „Es geht uns ja allen so, dass es uns stinkt, dass Müll rumliegt“, fügt er hinzu. Darum finde er es toll, dass die beiden Gemeindemitglieder die „Müll-Challenge“ auf sich genommen hätten.

Viel Resonanz

Generell scheint die Aktion von Judith Heider und Markus Rehm auf Resonanz zu stoßen. Jedenfalls wurden die Instagram-Posts zur „Müll-Challenge“ teilweise mehr als 200 Mal angeklickt. Es sei „mega“, dass sie das machen, schreibt eine Nutzerin. „Es ist unglaublich“, ärgert sich eine andere über den gefundenen Müll.

Es komme auch immer wieder vor, dass sie beim Müllsammeln von Passanten angesprochen werde, erzählt Judith Heider. „Alle finden es gut, machen tut es aber kaum jemand.“ Die 47-Jährige hofft, dass ihre Aktion eine Signalwirkung entfaltet. Ein Jahr lang will sie das Resultat der „Müll-Challenge“ über ihren Instagram-Account mit der Öffentlichkeit teilen. Danach soll er wieder für seinen ursprünglichen Zweck genutzt werden. Ob das auch das Ende der „Müll-Challenge“ ist? „Ich werde auf jeden Fall weitermachen.“