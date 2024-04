Floh- und Trödelmarkt in Baltringen

Der Floh- und Trödelmarkt findet am Sonntag, 5. Mai, rund um das Sportgelände des SV Baltringen statt. An diesem Tag bieten je nach Witterung bis zu 400 Privatverkäufer ihre Waren an. Alles außer Neuware darf angeboten werden.

Die Kosten belaufen sich pro laufenden Meter auf sieben Euro, das Auto am Stand ist in den meisten Fällen möglich. Die Marktstände können ab 7 Uhr aufgebaut werden. Der offizielle Beginn des Flohmarkts ist 9 Uhr. Schnäppchenjäger haben bis 16 Uhr Zeit auf dem Flohmarkt ein Schnäppchen zu ergattern.

Für Besucher und Verkäufer ist für reichlich Verpflegung gesorgt. Gestartet wird mit einem Weißwurstfrühstück, anschließend ab 11 Uhr wird das Mittagessen serviert. Ab 13 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Sportheim.

Anmeldung und nähere Infos unter Telefon 07356/3743 oder per Mail an [email protected].