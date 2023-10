Badmintonjugend des TSV bei Heimturnier erfolgreich

Die Badmintonabteilung des TSV Laupheim richtete das 4. E-Jugendturnier der Saison aus. Mit dabei waren 16 Spieler aus Laupheim, darunter gaben 10 ihr Turnierdebüt. So auch Fabian Becker und Jakob Kadisch, die in der Altersklasse U11 starteten. Beide verloren ihr erstes Spiel, konnten die weiteren Spiele aber gewinnen. Somit trafen sie im Spiel um Platz 9 aufeinander, das Fabian gewann.

Bei den Mädchen U11 feierte Jingyao Deng ihr Debüt. Sie zeigte eine starke Leistung und gewann beide ihrer Spiele. So belegte sie den ersten Platz.

In der Altersklasse U13 nahmen aus Laupheim Ethem Cakir, Jakob-Henri Neu, Pascal Wolf und Raphael Dziubaty teil. Sie verloren allesamt ihr erstes Spiel. Im Spiel um Platz 9 trafen Jakob und Ethem aufeinander, hier setzte sich Ethem durch. Pascal und Raphael spielten den elften Platz untereinander aus, den sich Pascal sicherte.

Yiyi Li spielte bei den Mädchen U13 mit und konnte das Spiel um Platz 7 in drei engen Sätzen gewinnen.

Bei den Jungen U15 traten aus Laupheim Simon Schäfer, Kilian Zimmermann, Felix Schmucker und Finn Henkel, für den es das erste Turnier war, an. Kilian und Simon konnten beide ihr erstes Spiel gewinnen und trafen am Ende im Spiel um Platz 7 aufeinander, das Simon gewann. Felix und Finn spielten sich in der zweiten Hälfte des Feldes vor bis zum Spiel um Platz 11, das Felix für sich entscheiden konnte.

Bei den Mädchen U15 startete Marie Dorn in ihr erstes Turnier. Nach zwei verlorenen Gruppenspielen konnte sie sich mit einem Sieg im Spiel um Platz 5 den fünften Platz sichern.

In der Altersklasse U17 traten die Routiniers Jule Birk und Viktoria Kempel an. Jule musste nur das erste Spiel abgeben, konnte danach aber alle Spiele gewinnen und wurde so Fünfte. Viktoria schaffte den Sprung in das Halbfinale, indem sie knapp in drei Sätzen verlor, sie sicherte sich dennoch den dritten Platz.

Lukas Rehberger (U17) startete in der Altersklasse U19. Gegen seinen einzigen Gegner gewann er das erste Spiel, und konnte ihm im zweiten Spiel einen Satz abnehmen. Somit konnte auch er einen Turniersieg sichern.

Marcello Trotta und Romy Stührmann fielen krankheitsbedingt aus.