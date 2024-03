Badminton-Regionalranglistenturnier in Riedlingen

Die zweite Jugend-Regionalrangliste des Jahres fand in Riedlingen statt. Sensationelle 124 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 21 Vereinen gingen an den Start. Dabei reichte das Einzugsgebiet bis Heidenheim, Ulm und Böblingen. Die meisten Jugendlichen kamen vom SV Böblingen und SF Dornstadt. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl wurde der Turnierbeginn auf 9.30 Uhr vorverlegt und die Spiele auf zwei Gewinnsätze bis 15 Punkte verkürzt. Erfreulich ist, dass alle Altersklassen gespielt werden konnten.

Vom BV Riedlingen nahmen 5 Jugendliche teil. Erfolgreichster Riedlinger war Alwin Birk, der trotz geringer Spielerfahrung den 6. Platz von 22 Teilnehmern in seiner Altersklasse U15 erkämpfen konnte. Bis auf sein erstes Spiel, das er deutlich mit 15:2 und 15:2 gewann, musste er bei den anderen vier Spielen seine starken Nerven beweisen und einen Dreisatz spielen oder in die Satzverlängerung gehen. Friedrich Ott startete ebenfalls bei den Jungen U15. Er konnte 3 seiner 5 Spiele gewinnen und musste sich im letzten Spiel nur knapp im Dreisatz mit 14:16, 15:12 und 8:15 geschlagen geben. Damit belegte er den 11. Platz. Eine Altersklasse höher in U17 traten Simon Hammer und Jonas Eberl an. Simon konnte zwei seiner Spiele gewinnen und zeigte Nervenstärke, indem er die Satzverlängerungen für sich entscheiden konnte. Jonas Eberl musste aufgrund seines schlechten Setzplatzes in die Qualifikationsrunde. Er steigerte sich im Turnierverlauf und gewann sein letztes Spiel im Dreisatz. Simon belegte den 12. und Jonas den 21. Platz. Die einzige Riedlingerin, Emma Krause, startete in der Altersklasse U15. Sie bekam ihre Nervosität im Turnierverlauf in den Griff und gewann ihr letztes Spiel im Dreisatz. Damit wurde sie Elfte.

Der Badmintonverein Riedlingen freute sich, dass zahlreiche Zuschauer einen Abstecher in die Realschulsporthalle machten. Sie sahen nicht nur packende Ballwechsel, sondern wurden auch kulinarisch verwöhnt. So gab es neben dem Mittagessen auch ein umfangreiches Kuchenbuffet.

Wer ebenfalls Lust hat, die schnellste Sportart der Welt zu testen, darf gerne zum Probetraining in der Realschulsporthalle vorbeikommen. Das Jugendtraining findet montags von 17-18:30 Uhr statt, die Erwachsenen trainieren im Anschluss ab 18:30 Uhr und zusätzlich donnerstags von 20-22 Uhr. Weitere Infos finden sich auf der Homepage des Vereins unter www.badminton-riedlingen.de