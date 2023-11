Badminton-Jugendturnier in Heidenheim

Die aktuelle Jugend-Regionalrangliste fand in Heidenheim statt. Aufgrund eines Teilnehmerrekords mit 130 Meldungen wurde im Vorfeld beschlossen, die Sätze nur bis 15 statt bis 21 Punkte zu spielen (Verlängerung bis maximal 21 Punkte). Vom Badmintonverein „Federleicht“ Riedlingen nahmen Annika Bosch, Paul Hammer und Friedrich Ott teil. Annika musste im ersten Spiel gleich gegen die spätere Turniersiegerin Yvonne Stadler aus Söflingen antreten. Sie startete gut und gewann den ersten Satz mit 15:12. Die beiden lieferten sich sehenswerte Ballwechsel, leider gingen die nächsten beiden Sätze an die Gegnerin, sodass Annika nur noch um die Plätze 9 bis 16 spielen konnte. Die nächsten Spiele gewann sie problemlos in zwei Sätzen und wurde schließlich Neunte in der Altersklasse U17.

Die Jungs starteten beide in der Altersklasse U15. Auch sie verloren beide ihr erstes Spiel, Friedrich konnte aber einen Satz gegen den späteren Turnierdritten gewinnen. Somit ging es auch bei den Jungen nur noch um die Plätze 9 bis 16. Paul gewann das nächste Spiel deutlich, machte es danach aber noch einmal spannend. Das dritte Spiel war ausgeglichen mit sehenswerten Ballwechseln und Paul konnte es knapp mit 14:16, 15:13 und 15:13 für sich entscheiden, was ihm den neunten Platz einbrachte. Friedrich musste sich seinen Sieg im zweiten Spiel hart erkämpfen und beweisen, dass er gute Nerven hat. So gewann er denkbar knapp mit 15:13, 12:15 und im dritten Satz erst mit 18:16 in der Verlängerung. Sein letztes Spiel gestaltete sich ebenfalls eng, Friedrich verlor es allerdings, sodass er am Ende den elften Platz belegte.

Sehr positiv machte sich bei allen drei Jugendspielern eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem letzten Jahr bemerkbar. Neben der verbesserten Technik fiel vor allem das hinzugewonnene taktische Spielverständnis auf.

Wer ebenfalls Lust hat, die schnellste Sportart der Welt zu testen, darf gerne zum Probetraining in der Realschulsporthalle vorbeikommen. Das Jugendtraining findet montags von 17 bis 18.30 Uhr statt, die Erwachsenen trainieren im Anschluss ab 18.30 Uhr und zusätzlich donnerstags von 20 bis 22 Uhr. Weitere Infos finden sich auf der Homepage des Vereins unter www.badminton-riedlingen.de