Baden–Württembergische Mehrkampfmeisterschaften 2023

Am 29. und 30. Juli nahm Paul Eberl vom TSV Riedlingen Abteilung Leichtathletik an den Baden–Württembergischen Mehrkampf–Meisterschaften in Mannheim teil. Bei seinen ersten Titelkämpfen auf Landesebene trat er in der Altersklasse U18 in der „Königsdisziplin der Leichtathletik“, dem Zehnkampf, an.

Bei der ersten Disziplin, dem Kugelstoßen, erzielte er eine Weite von 8,90 Metern. Den anschließenden 100–Meter–Lauf sprintete er in 12,82 Sekunden und im Weitsprung standen nach drei Versuchen 4,83 Meter zu Buche. Der Hochsprung sollte ungewollt spannend werden: Erst nach einigen Fehlversuchen übersprang er schließlich 1,52 Meter, eine ordentliche Höhe, auch wenn dies nicht ganz seiner erhofften Leistung entsprach. Zum Abschluss des ersten Tages waren noch die 400 Meter zu absolvieren. Die Stadionrunde lief er in 59,53 Sekunden und erreichte somit sein persönliches Ziel, die Minute zu unterbieten.

Der zweite Tag startete mit dem Stabhochsprung, wo Paul zwar keine Bestleistung, aber eine gute Höhe von 2,70 Metern übersprang. Die 110–Meter–Hürden lief er in einer Zeit von 19,28 Sekunden. Auch bei den Wurfdisziplinen erzielte er gute Weiten: 23,66 Meter mit dem Diskus beziehungsweise 27,03 Meter mit dem Speer füllten das Punktekonto weiter an. Bei vielen Zehnkämpfern gefürchtet: der abschließende 1500–Meter–Lauf! Nach dem kräftezehrenden Wettkampf der vorhergehenden neun Disziplinen konnte er zwar keine Bestzeit mehr erreichen, die 05:27,33 Minuten bedeuteten dennoch ein gutes Ergebnis. Mit insgesamt 3808 Punkten erzielte der TSV–Athlet eine neue persönliche Bestleistung und konnte eindrucksvoll seine Vielseitigkeit unter Beweis stellen.