Zehntklässler feiern Abschluss

Nach sechs Jahren endet die Schulzeit für die Klasse 10 des Caspar Mohr Progymnasiums. Die Schülerinnen und Schüler haben nun die Mittlere Reife erreicht. Wie die Schulleitung mitteilt, war diese Klasse gekennzeichnet durch viel Humor, Vielfalt der Charaktere und Individualität. Trotz dessen oder gerade deswegen hätte sich eine starke Klassengemeinschaft entwickelt.

Ein Großteil der Abschlussklasse geht an die Kursstufe des Wieland Gymnasiums in Biberach, um dort in zwei Jahren ihr Abitur abzulegen. Andere gehen auf das Technische Gymnasium in Biberach, um in drei Jahren das Abitur zu erreichen.

Andere wechseln auf die Mathias–Erzberger–Schule und die Karl–Arnold–Schule sowie die Gevhard–Müller–Schule in Biberach. Auch dort geht es in drei Jahren zum Abitur. Eine Person verschlägt es nach Ravensburg, um dort an dem Kolping Bildungszentrum das Abitur zu machen. Eine Person hat für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Sankt Magnus Kindergarten in Bad Schussenried entschieden.

Es war sehr schön, ein Teil dieser Klasse zu sein und es ist sehr schade, diese schöne Zeit jetzt hinter sich zu lassen. Aber es ist in dieser Zeit vieles Lustige, aber auch Prägende passiert. Es sind Freundschaften entstanden, die noch lange anhalten werden“, schreibt Felix Ott, der Klassensprecher der Klasse 10.

Die Preisträger in der Klasse heißen Sarah Jansen, Leni Merk, Felix Ott und Samuel Zinser. Ein Lob erhält Jonas Zinser.