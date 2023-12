Wunderwelten Miniaturkrippen - eine besondere Ausstellung im Kloster Schussenried

Zwei Sonderführungen durch die aktuelle Krippenausstellung im Kloster Schussenried gibt es am Donnerstag, 28. Dezember, und Donnerstag, 4. Januar, jeweils um 15 Uhr zum Thema „Wunderwelten Miniaturkrippen“. Im Mittelpunkt dieser besonderen Führung stehen kleine Kostbarkeiten aus verschiedenen Epochen, die in detaillierter Kleinstarbeit hergestellt wurden.

Kleine Krippen ganz groß: Miniaturkrippen werden in der diesjährigen Krippenausstellung aus der Sammlung Schmehle-Knöpfler besonders in Szene gesetzt. Ob in der Nussschale, in der Streichholzschachtel, aus Holz oder Glas, diese kleinsten Schätze beeindrucken nicht nur durch ihre Winzigkeit, wie die Klosterverwaltung schreibt. In der Führung erläutert Hansi Schmehle-Knöpfler die Besonderheiten dieser Kostbarkeiten.

Mehr über die Kulturgeschichte der Krippen erfahren Interessierte immer sonntags: Während der Laufzeit der Ausstellung (bis 18. Februar) wird um 13.30 Uhr eine öffentliche Führung angeboten.

Zudem gibt es in der Weihnachtszeit ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm für Groß und Klein.

Öffnungszeiten: Am 23. Dezember von 13 bis 17 Uhr, vom 26. Dezember bis 18. Februar 2024 dienstags bis sonntags von 13 bis 17 Uhr. Am 24., 25. und 31. Dezember bleibt die Ausstellung geschlossen.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 5,50 Euro, ermäßigt 2,80 Euro, und für Familien 13,80 Euro. Im Eintritt ist die Besichtigung des Bibliothekssaals und des Museums enthalten.

Nähere Informationen zu Veranstaltungen und Führungen unter www.kloster-schussenried.de.