Diese Nachricht dürfte viele Menschen in der Region freuen: Die Wetterwarte Süd erstellt ab sofort wieder Wetterberichte und Warnmeldungen. Wie das Team auf der eigenen Internetseite am Donnerstag bekannt gab, sei die Resonanz auf ihren Streik unglaublich positiv gewesen.

Vor zwei Wochen hatte die Wetterwarte Süd bekannt gegeben, bis auf Weiteres zu streiken und keine kostenlosen Wetterberichte und Warnmeldungen mehr herauszugeben. Das sorgte für viel Furore. Denn nicht nur Vereine und Verwaltungen verlassen sich bei der Veranstaltung von Festen auf die Prognosen von Roland Roth und seinem Team. Auch Hausbesitzer greifen gerne auf die Daten zurück, um einen durch Gewitter oder Sturm verursachten Schaden bei Versicherungen zu belegen.

Diese Auskünfte gab es bisher immer kostenlos, doch zuletzt, so das Wetterwarte-Team, seien die Kosten nicht mehr zu stemmen gewesen. Allein der Relaunch der Internetseite, der dringend nötig ist, koste enorm viel Geld. Hinzu komme, dass aufgrund der wachsenden Zahl an Wetterstationen und -daten immer mehr Serverkapazität dazugekauft werden müsse.

Wie sehr die Menschen in Oberschwaben „ihre“ Wetterwarte Süd schätzen, haben die Reaktionen seitdem gezeigt. Bereits wenige Tage nach der Streik-Ankündigung erzählte Gründer Roland Roth, dass Hunderte E-Mails und Anrufe als Reaktion eingegangen seien. Auf seine Aussage, dass die Wetterwarte Süd keine Spendenbescheinigungen ausstellen könne und es deswegen größere Sponsoren benötige, hätten ihm viele geantwortet, dass sie gar keine Spendenquittung wollen würden.

Spendenbutton kommt

So entstand die Idee, einen Spendenbutton auf der Webseite einzubauen, ganz unkompliziert. Wie das Team nun am Donnerstag meldete, werde dieser auf jeden Fall kommen. In Zukunft könne also jeder die Wetterwarte unterstützen. Zudem hätten sich potentielle Werbepartner gemeldet und es gebe erste Zusagen. Neue Werbebanner könnten schon in den nächsten Wochen online gehen. Weitere Sponsoren seien jedoch herzlich willkommen.

Und noch eine gute Nachricht gebe es: Das Vorhersage-Team hat dringend benötigten Zuwachs erhalten. Zukünftig unterstützt der Biologe Roland Banzhaf das Team.