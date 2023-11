Wasser in heißes Öl gekippt

Die Feuerwehr ist am Sonntag zu einem Küchenbrand bei Bad Schussenried ausgerückt. Das berichtet die Polizei.

Kurz vor 17 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Biberacher Straße aus. Dort hatte eine Bewohnerin in einem Topf Öl erhitzt. Das wurde offenbar so heiß, dass es zu rauchen anfing. Ein weiterer Bewohner kam hinzu und kippte Wasser in das heiße Öl. Dabei kam es zu einem Fettbrand. Durch die Flammen fingen der Dunstabzug und die Zimmerdecke Feuer.

Die Feuerwehr Bad Schussenried löschte den Brand. Bei dem Brand wurden die Herdplatten und auch sämtliche Küchenschränke beschädigt. Die Höhe des Schadens an der Küche wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Beide Bewohner atmeten bei den Löschversuchen Rauchgase ein und wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die Wohnung war noch bewohnbar. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.