Verstehen, wie Kommunalpolitik unser Leben beeinflusst

Wie oft abends ein Bus fährt und ob es ein Jugendzentrum im Ort gibt - diese für Jugendliche sehr wichtigen Entscheidungen werden in der Kommunalpolitik getroffen. Das ist jedoch nur wenigen Jungwählern bewusst, und daher ist es fraglich, ob sie am 9. Juni wählen gehen werden.

Umso wichtiger, den 16- bis 18-Jährigen die Bedeutung dieser Wahl jetzt deutlich zu machen: Alle Jungwähler aus der Region sind eingeladen, am Samstag, 20. April, nach Bad Schussenried zu kommen und dort an einem Erstwähler-Forum teilzunehmen.

Welche Politiker welche Entscheidungen treffen

Klar, manche wichtigen Entscheidungen werden weiterhin in Berlin getroffen. Zum Beispiel, dass es inzwischen einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz gibt. Doch wie viele Kindergartenplätze es dann tatsächlich in einer Gemeinde gibt, das liegt in den Händen der Gemeinderäte.

Als Laie zu verstehen, welcher Politiker welche Entscheidungen trifft, ist nicht immer leicht. Umso wichtiger ist es, sich als Erstwähler vor einer so wichtigen Wahl wie der am 9. Juni zu informieren.

Zweistündiger Workshop für Erstwähler

In Kooperation mit der Stadt Bad Schussenried veranstaltet daher das Institut für angewandte Sozialwissenschaften, angesiedelt an der dualen Hochschule Baden-Württemberg, am 20. April einen zweistündigen Workshop in der Stadthalle Schussenried. Er richtet sich explizit nicht nur an Schussenrieder Jungwähler, sondern an alle jungen Wähler, die Interesse haben. Leiten wird den Workshop Fridolin Koch. „Unser Ziel ist es, möglichst viele junge Menschen zu motivieren, wählen zu gehen und vorab zu verstehen, was bei dieser Wahl passiert“, erklärt er.

„Unser tägliches Leben passiert in unserem Heimatdorf oder unserer Heimatstadt. Die Entscheidungen darüber, wie das Leben dort ist, fallen in der Kommunalpolitik“, sagt Koch. Wie gut die Müllabfuhr funktioniert, ob es eine starke Feuerwehr gibt, wie teuer das Trinkwasser ist, all das beeinflusst der Gemeinde- oder Stadtrat. Das zu verdeutlichen, sei Ziel des Workshops. „Die Erstwähler müssen verstehen, dass sie mit ihrer Stimme direkt Einfluss nehmen können.“

Gemeinsam diskutieren, was gute Politik bedeutet

Das Schwierigste im Vorfeld sei es, die Jugendlichen dazu zu bewegen, an so einem Workshop teilzunehmen. Hier sei es wichtig, dass beispielsweise die Vereine oder Schulen einen Impuls geben. Bei dem Erstwähler-Forum selbst sorgen dann die Veranstalter dafür, dass es interessant bleibt: So wird unter anderem darüber diskutiert, was ein guter Kommunalpolitiker können muss, wie eine Wahl funktioniert und was Begriffe wie kumlieren und panaschieren bedeuten. Die Workshops finden in den Wochen vor der Kommunalwahl in ganz Baden-Württemberg statt.

Anmeldungen sind bis spätestens 12. April möglich per Mail an [email protected]