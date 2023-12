Vermisste Frau aus Bad Schussenried gefunden

Seit Samstag suchte die Polizei nach einer 56-jährigen Frau aus Bad Schussenried. Am Dienstagmorgen dann die Mitteilung der Polizei, dass die Frau in der Zwischenzeit gefunden wurde und dass es ihr gut geht. Hintergründe zum Verschwinden der Frau nannten die Beamten nicht.

Nachdem ihr Auto am Sonntag gegen 17 Uhr in der Allewindenstraße in Aulendorf parkend festgestellt wurde, leitete die Polizei Fahndungsmaßnahmen im Bereich von Aulendorf und Bad Schussenried ein.

Die Beamten konnten nicht ausschließen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befand und bat deshalb die Bevölkerung um Mithilfe.