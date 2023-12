Seit Samstag sucht die Polizei die 56-jährige Carmen Neubrand aus Bad Schussenried. Am Samstagabend wurde Frau Neubrand zuletzt gesehen.

Nachdem ihr Auto am Sonntag gegen 17 Uhr in der Allewindenstraße in Aulendorf parkend festgestellt wurde, leitete die Polizei Fahndungsmaßnahmen im Bereich von Aulendorf und Bad Schussenried ein.

Die Vermisste ist etwa 155 cm groß und hat dunkelrote schulterlange Haare. Zur Bekleidung der Frau ist nichts bekannt. Ein aktuelles Lichtbild der Vermissten liegt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.

Die Polizei bittet Personen, die die Frau sehen, sich bei der Kriminalpolizei Biberach (Tel. 0731/447-0) zu melden.

Es wird vermutet, dass sich Frau Neubrand in einer hilflosen Lage befindet.