Unbekannter klaut Grabkreuz auf Friedhof

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen ein Grabkreuz in Bad Schussenried gestohlen. Laut Polizei passierte der Diebstahl zwischen vergangenen Samstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, auf dem Friedhof St. Martin. Von einem Grab stahl der Unbekannte ein Alukreuz, welches am Grabstein fest verankert war.

Der Polizeiposten Bad Schussenried, Telefon 07583/942020, sucht Zeugen, denen der Diebstahl möglicherweise aufgefallen ist.