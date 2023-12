Bad Schussenried

Unbekannter bricht mehrere Kellerabteile auf

Bad Schussenried / Lesedauer: 1 min

In mehrere Kellerräume eines Hauses in Bad Schussenried ist ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag eingedrungen. Laut Polizei verschaffte sich der Einbrecher zwischen 22 Uhr und 8 Uhr Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Aulendorfer Straße.

Veröffentlicht: 29.12.2023, 18:43 Von: sz