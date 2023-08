Unbekannte sägen in Bad Schussenried eine Birke an

Unbekannte haben in der Saulgauer Straße in Bad Schussenried eine Birke angesägt. Dies teilt die Polizei zu Wochenbeginn mit. Anwohner hatten den Schaden in der vergangenen Woche festgestellt und gemeldet. Die Straßenmeisterei musste den etwa 40 Jahre alten beschädigten Baum fällen. Der Polizeiposten Bad Schussenried nahm die Ermittlungen auf und schätzt den Schaden auf 1000 Euro. Die genaue Tatzeit sei bislang unklar, da der Schaden nicht sofort festgestellt worden sei, heißt es in der Polizeimeldung. Die Sachbeschädigung könnten die unbekannten Täter bereits zwischen April und Juli begangen haben. Hinweise von Zeugen nimmt der Polizeiposten Bad Schussenried unter Telefon 07583/942020 entgegen.