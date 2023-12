37 Jahre lang führten Uhrmachermeister Hugo Hammer und seine Frau Lilli ihr Uhren- und Schmuckgeschäft in der Schussenrieder Innenstadt. Der Name „Hammer“ prangt bis heute über dem Haus in der Wilhelm-Schussen-Straße 3. Seit 2002 nutzt die Familie die Räumlichkeiten jedoch ausschließlich für ihre private Sammlung - und diese birgt manch ungeahnten Schatz.

Uhren, wohin das Auge blickt. Große Turmuhren, kleine Taschenuhren, filigrane Armbanduhren. Es sind Hunderte und jede einzelne ein Unikat. In jenen Räumen, in denen drei Generationen der Familie Hammer Uhren, Brillen, Schmuck und Fahrräder reparierten und verkauften, hat Hugo Hammer sich sein eigenes kleines Privatmuseum eingerichtet. Nur wenige Freunde und Bekannte durften diese Sammlung bisher sehen, denn für mehr als ein paar Gäste ist in den engen Gängen zwischen den Vitrinen kein Platz.

Turmuhren aller Arten

Dennoch ist der 91-Jährige nicht abgeneigt, seine Schätze ab und zu jemanden zu zeigen. Denn wie es jedem Sammler eigen ist, so erfreut es auch den Uhrmacher- und Augenoptikermeister, sein großes Wissen zu teilen. Und zu erzählen, das wird schnell klar, gibt es viel. Sehr viel. Allein über die Herkunft und die Funktionsweise der großen Turmuhren, die in Reih und Glied im früheren Verkaufsraum aufgebaut sind, könnte man sich sicherlich stundenlang unterhalten.

Dass jede der Turmuhren noch funktioniert, beweist Hammer, indem er bei einer nach der anderen die Kurbel ansetzt, mit der die Gewichte nach oben gezogen werden. Dann löst er eine Halterung - die Schnur, an der die Gewichte hängen rollt sich nach unten ab und die Zahnräder fangen an sich zu bewegen und ineinander zu greifen. Je nachdem, um welches Modell es sich handelt, gibt es einzelne Spulen und Mechanismen für jede viertel, halbe und ganze Stunde. Laute Glockenschläge dröhnen durch den Raum und je mehr Uhren der Sammler aufzieht, umso lauter und vielfältiger wird das Glockenkonzert.

Was es im Privatmuseum noch zu entdecken gibt

Doch die Turmuhren sind nicht das einzige, was es in dem kleinen Privatmuseum zu entdecken gibt. In mehreren Vitrinen liegen nach Themengebieten sortiert viele weitere Uhren. Lilli Hammer deutet auf eine Vitrine, in der sich mehrere fein gearbeitete Taschenuhren befinden. „Damen trugen lange nur Taschenuhren, alles andere gehörte sich nicht“, erklärt sie mit einem Schmunzeln und erläutert einige Details der unterschiedlichen Modelle in dem Schaukasten.

Die „modernen“ Armbanduhren kamen erst nach 1800 auf und auch sie entwickelten sich ständig weiter, wie die vielen Exemplare in einer anderen Vitrine verdeutlichen. Je nach Jahrzehnt und Mode waren sie mal dick, mal dünn, mussten aufgezogen werden oder enthielten nach 1960 Batterien.

Dutzende seltene Uhren

Ein paar Schritte weiter sind verschiedene Tisch- und Wanduhren zu sehen. Eine seltene Fliehkraftpendeluhr steht neben einer Kugelpendeluhr, beides echte Raritäten. „Schon meine Vorfahren haben Uhren gesammelt“, erinnert sich Hugo Hammer, „und ich habe diese Leidenschaft geerbt. Manche Uhren haben Kunden dagelassen, weil ihnen die Reparatur zu teuer war, andere habe ich gekauft.“

Die Sammelleidenschaft der Familie bezieht sich jedoch nicht nur auf Uhren. In den Räumlichkeiten im Erdgeschoss gibt es noch viel mehr zu entdecken. Ein uraltes Fahrrad steht neben einem Grammofon, nebenan gibt es eine Postkartensammlung zu bestaunen. In einem anderen Nebenraum, mit Schaufenster zur Straße hin versehen, gibt es zudem eine ganz eigene Sammlung an Puppenstuben zu entdecken. Viele der alten Gegenstände stammen aus Bad Schussenried und sind Zeitzeugen der Geschichte der Kleinstadt. Andere Gegenstände erinnern daran, wie sehr sich die deutsche Gesellschaft insgesamt in den vergangenen einhundert Jahren weiterentwickelt hat.

Eigene Kreationen aus Ersatzteilen der Uhren

Seine heute größte Leidenschaft sind jedoch eigene Kreationen, die er aus alten Ersatzteilen, Federn, Zahnrädern der Uhren, kombiniert mit anderen Materialien, liebevoll gestaltet. Aus einem alten Zahnrad wird dann auf einmal ein kleiner Stuhl, aus Gabel und Löffel ein kleiner Igel. Viele dieser Kreationen sind in den Schaufenstern hin zur Wilhelm-Schussen-Strasse zu sehen - und auf Instagram auf seinem Kanal „Sammelsuhrium“.

Für die Allgemeinheit öffnen will die Familie Hammer ihre Privatsammlung nicht. Wer jedoch ernsthaftes Interesse an den vielen Unikaten hätte, sagt der Uhrmacher, dürfe sich bei ihm melden, um einen Termin auszumachen.

Das Familiengeschäft gibt es übrigens noch, jedoch an anderer Stelle. Tochter Birgit Hammer führt den Familienbetrieb in 4. Generation am Schussenrieder Marktplatz weiter.