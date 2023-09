Trompetengala Wallfahrtskirche Steinhausen in Bad Schussenried

„Die Möglichkeit auf Erden Himmlisches zu erspüren“, heißt es in einer Pressemitteilung zur Ankündigung eines sehr besonderen Konzerts. Wieder ist die berühmte Wallfahrtskirche Steinhausen in Bad Schussenried Ort einer festlichen Trompetengala. Freuen darf sich das Publikum am Tag der Deutschen Einheit, Dienstag, 3. Oktober, um 16 Uhr auf göttliche Musik mit Trompete und Orgel im Kirchenraum. Musikfreunde erwartet eine Sternstunde der Trompeten– und Orgelmusik, heißt es weiter. Der renommierte Klassiktrompeter Bernhard Kratzer (Stuttgart) und der Organist Paul Theis (Stuttgart) präsentieren ein erlesenes Konzertprogramm mit glanzvollen Trompetenkonzerten und virtuose Orgelwerken unter anderem von Händel, Mozart, Walther und Telemann. Im Vorverkauf kosten Karten 20 und 15 Euro. Der Vorverkauf läuft über „Schwäbische Tickets“ Telefon 0751/29555777, im Internet unter www.reservix.de und www.heroicmusic.de. Besucher mit der AboKarte der „Schwäbischen Zeitung“ erhalten zehn Prozent Rabatt. Tageskasse öffnet um 15 Uhr, Ab dann ist auch Einlass.

Bernhard Kratzer, Solotrompeter des Staatsorchesters Stuttgart avancierte in den letzten Jahren zu einem der führenden Trompetenvirtuosen Deutschlands. Seit über 25 Jahren ist Paul Theis der kongeniale, musikalische Partner des Ausnahmetrompeters. Der Preisträger namhafter Orgelwettbewerbe war von 1984 bis 1987 Organist der Zisterzienser–Abtei Marienstatt/Westerwald.