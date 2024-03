Traditioneller Josefstag in der Schussenrieder Brauerei Ott

Auch dieses Jahr findet der Schussenrieder Josefstag im Bierkrugstadel statt. Es treffen sich dort am Dienstag, 19. März, ab 9.30 Uhr alle, die auf die Namen Josef, Josefine, Beppe und Sepp hören. Der Eintritt ist frei, und allen, die sich als Josef oder Josefine ausweisen können, spendiert Seniorchef Jürgen Josef Ott eine Halbe Schussenrieder.

Das Rahmenprogramm kommt von der Original Josefskapelle und dem Josefschor unter der Leitung von Josef Vögele. Außerdem trägt Hugo Breitschmid Witze und Gedichte vor. Erstmals dabei ist der „Bayern Hans“ aus Bad Tölz, der reichlich Gaudi verspricht. Neben der Ehrung des ältesten und jüngsten Josefs oder Josefine wird es auch wieder ein Gewinnspiel und einige Überraschungen geben. Der Josefstag endet um 18 Uhr.

Der Josefstag am 19. März war in Oberschwaben bis zum Jahr 1965 ein katholischer Feiertag. An diesem Tag feiern Katholiken den Namenstag des gesetzlichen Vaters von Jesus. Bräu Jürgen Josef Ott erweckte diese Tradition wieder zum Leben. Kein Wunder, denn die Brauerfamilie Ott ist mit dem Namen Josef eng verbunden: Seit Generationen führen die Ott’schen Bierbrauer den Namen Josef als Erst- oder Zweitnamen. Der von Jürgen Josef Ott gegründete Schussenrieder Josefsverein umfasst mittlerweile mehr als 1600 Mitglieder und hat seit 2003 auf dem Brauereigelände sogar eine eigene Josefs-Kapelle.