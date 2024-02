TC Bad Schussenried gewinnt zu Hause gegen den TA SV Böblingen

Der TC Bad Schussenried hat in der Tennis-Württembergliga verdient mit 4:2 gegen den SV Böblingen gewonnen. Vor dem vierten und letzten Spieltag am Samstag beim TC BW Rottweil belegen die Schussenrieder Platz zwei.

Der TC startete in der ersten Runde an Position zwei mit dem Vorarlberger Linus Erhart und an Position vier mit Eigengewächs Marc Bucher. Erhart ließ beim 6:1 und 6:1 gegen den 16-jährigen David Deumer seine Klasse aufblitzen und dominierte seinen jungen Gegner. Bei seinem zweiten Einsatz für die Herren I des TC konnte Marc Bucher seinem Gegner Ari Schwidder sein druckvolles Grundlinienspiel aufzwingen und gewann den ersten Satz verdient mit 6:4. Im zweiten Satz wendete sich das Blatt. Der Böblinger wurde immer stärker und gewann mit 6:0. Im Match-Tiebreak behielt der Schussenrieder jedoch die Nerven und gewann mit 10:6.

Die zweite Runde eröffnete an Position eins David Gaissert gegen Luka Eble. Von Beginn an drückte der Schussenrieder Routinier seinem Gegner seine offensive Spielweise auf und gewann klar mit 6:2 und 6:2. Das letzte Einzel des Tages bestritt Michael Walser gegen den Böblinger Cheftrainer Nils Muschiol. Die raffinierte Spielweise des Böblingers machte Walser im ersten Satz zu schaffen, sodass er diesen mit 2:6 abgeben musste. Jedoch kam der Schussenrieder fortan besser ins Spiel und glich mit einem 6:3 aus. Im Match-Tiebreak hatte Walser bereits bei 9:6 drei Matchbälle, verlor jedoch noch mit 9:11.

Somit stand es nach den Einzeln 3:1 und in den abschließenden Doppeln gewannen Gaissert/Erhart im Einser-Doppel mit 6:3 und 6:1 gegen Eble/Muschiol, Walser/Bucher verloren hingegen mit 6:7 und 2:6 gegen Deumer/Schwidder.